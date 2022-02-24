Силовики блокировали трассу в Краснодаре из-за Украины. Тщательно досматривают грузовики

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пограничная зона, шипы, граница россии, шлагбаум, кпп
Движение большегрузных автомобилей в сторону Украины ограничено Фото:
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Военная операция РФ на Украине

В Краснодарском крае для беспрепятственного движения грузовиков блокирована трасса М-4 «Дон». Силовики 24 февраля ограничили движение на дороге бронетехникой и проводят досмотры грузов на предмет перевозки людей и оружия. Об этом URA.RU сообщил один из водителей на месте событий.

«В Краснодаре на одном из КПП в сторону украинской границы силовики устроили блок-посты и начали тотальную проверку грузов и водителей. Машины задерживают для осмотра, движение на трассе ограничено бронетехникой», — говорит собеседник. По его словам, силовики ориентированы на поиск нелегальных пассажиров.

В пресс-службе Краснодарского главка МВД не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. «У нас таких сведений нет», — сообщил URA.RU сотрудник ведомства.

На юге России из-за военной операции на Украине введены ограничения на объектах инфраструктуры и транспорта. В частности, Росавиация отменила рейсы в 12 аэропортах, включая Ростов-на-Дону.

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В Краснодарском крае для беспрепятственного движения грузовиков блокирована трасса М-4 «Дон». Силовики 24 февраля ограничили движение на дороге бронетехникой и проводят досмотры грузов на предмет перевозки людей и оружия. Об этом URA.RU сообщил один из водителей на месте событий. «В Краснодаре на одном из КПП в сторону украинской границы силовики устроили блок-посты и начали тотальную проверку грузов и водителей. Машины задерживают для осмотра, движение на трассе ограничено бронетехникой», — говорит собеседник. По его словам, силовики ориентированы на поиск нелегальных пассажиров. В пресс-службе Краснодарского главка МВД не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. «У нас таких сведений нет», — сообщил URA.RU сотрудник ведомства. На юге России из-за военной операции на Украине введены ограничения на объектах инфраструктуры и транспорта. В частности, Росавиация отменила рейсы в 12 аэропортах, включая Ростов-на-Дону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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