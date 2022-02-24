Движение большегрузных автомобилей в сторону Украины ограничено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

В Краснодарском крае для беспрепятственного движения грузовиков блокирована трасса М-4 «Дон». Силовики 24 февраля ограничили движение на дороге бронетехникой и проводят досмотры грузов на предмет перевозки людей и оружия. Об этом URA.RU сообщил один из водителей на месте событий.

«В Краснодаре на одном из КПП в сторону украинской границы силовики устроили блок-посты и начали тотальную проверку грузов и водителей. Машины задерживают для осмотра, движение на трассе ограничено бронетехникой», — говорит собеседник. По его словам, силовики ориентированы на поиск нелегальных пассажиров.

В пресс-службе Краснодарского главка МВД не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. «У нас таких сведений нет», — сообщил URA.RU сотрудник ведомства.

На юге России из-за военной операции на Украине введены ограничения на объектах инфраструктуры и транспорта. В частности, Росавиация отменила рейсы в 12 аэропортах, включая Ростов-на-Дону.