В Краснодарском крае для беспрепятственного движения грузовиков блокирована трасса М-4 «Дон». Силовики 24 февраля ограничили движение на дороге бронетехникой и проводят досмотры грузов на предмет перевозки людей и оружия. Об этом URA.RU сообщил один из водителей на месте событий.
«В Краснодаре на одном из КПП в сторону украинской границы силовики устроили блок-посты и начали тотальную проверку грузов и водителей. Машины задерживают для осмотра, движение на трассе ограничено бронетехникой», — говорит собеседник. По его словам, силовики ориентированы на поиск нелегальных пассажиров.
В пресс-службе Краснодарского главка МВД не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. «У нас таких сведений нет», — сообщил URA.RU сотрудник ведомства.
На юге России из-за военной операции на Украине введены ограничения на объектах инфраструктуры и транспорта. В частности, Росавиация отменила рейсы в 12 аэропортах, включая Ростов-на-Дону.
В Краснодарском крае для беспрепятственного движения грузовиков блокирована трасса М-4 «Дон». Силовики 24 февраля ограничили движение на дороге бронетехникой и проводят досмотры грузов на предмет перевозки людей и оружия. Об этом URA.RU сообщил один из водителей на месте событий. «В Краснодаре на одном из КПП в сторону украинской границы силовики устроили блок-посты и начали тотальную проверку грузов и водителей. Машины задерживают для осмотра, движение на трассе ограничено бронетехникой», — говорит собеседник. По его словам, силовики ориентированы на поиск нелегальных пассажиров. В пресс-службе Краснодарского главка МВД не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. «У нас таких сведений нет», — сообщил URA.RU сотрудник ведомства. На юге России из-за военной операции на Украине введены ограничения на объектах инфраструктуры и транспорта. В частности, Росавиация отменила рейсы в 12 аэропортах, включая Ростов-на-Дону.