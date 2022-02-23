Из Перми до 2 марта отменили полеты в Ростов и Краснодар

Полеты всех авиакомпаний из Перми в Ростов-на-Дону и Краснодар отменены до 2 марта. Об этом решении Росавиации сообщили в пермском аэропорту Большое Савино.
«Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России. В связи с этим из аэропорта Перми до 2 марта отменены рейсы в Ростов-на-Дону („Платов“) и Краснодар („Пашковский“)», — сообщается в telegram-канале аэровокзала Перми.
По вопросам возврата и обмена билетов необходимо обращаться в авиакомпании. В остальном пермская воздушная гавань работает в штатном режиме. Ранее сегодня не смогли добраться до мест назначения пассажиры авиарейсов из Перми в Краснодар и Стамбул. Воздушное пространство на юге России закрыто для гражданской авиации из-за начала специальной военной операции на Украине, о которой утром объявил президент РФ Владимир Путин.
Полеты всех авиакомпаний из Перми в Ростов-на-Дону и Краснодар отменены до 2 марта. Об этом решении Росавиации сообщили в пермском аэропорту Большое Савино. «Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России. В связи с этим из аэропорта Перми до 2 марта отменены рейсы в Ростов-на-Дону („Платов“) и Краснодар („Пашковский“)», — сообщается в telegram-канале аэровокзала Перми. По вопросам возврата и обмена билетов необходимо обращаться в авиакомпании. В остальном пермская воздушная гавань работает в штатном режиме. Ранее сегодня не смогли добраться до мест назначения пассажиры авиарейсов из Перми в Краснодар и Стамбул. Воздушное пространство на юге России закрыто для гражданской авиации из-за начала специальной военной операции на Украине, о которой утром объявил президент РФ Владимир Путин.