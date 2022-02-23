23 февраля 2022
22 февраля 2022
21 февраля 2022

Из Перми до 2 марта отменили полеты в Ростов и Краснодар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прессконференция с участием губернатора в аэропорту. Пермь, пассажир, аэропорт большое савино, табло вылета
Пермский аэропорт меняет расписания из-за событий в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Полеты всех авиакомпаний из Перми в Ростов-на-Дону и Краснодар отменены до 2 марта. Об этом решении Росавиации сообщили в пермском аэропорту Большое Савино.

«Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России. В связи с этим из аэропорта Перми до 2 марта отменены рейсы в Ростов-на-Дону („Платов“) и Краснодар („Пашковский“)», — сообщается в telegram-канале аэровокзала Перми.

По вопросам возврата и обмена билетов необходимо обращаться в авиакомпании. В остальном пермская воздушная гавань работает в штатном режиме. Ранее сегодня не смогли добраться до мест назначения пассажиры авиарейсов из Перми в Краснодар и Стамбул. Воздушное пространство на юге России закрыто для гражданской авиации из-за начала специальной военной операции на Украине, о которой утром объявил президент РФ Владимир Путин.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полеты всех авиакомпаний из Перми в Ростов-на-Дону и Краснодар отменены до 2 марта. Об этом решении Росавиации сообщили в пермском аэропорту Большое Савино. «Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России. В связи с этим из аэропорта Перми до 2 марта отменены рейсы в Ростов-на-Дону („Платов“) и Краснодар („Пашковский“)», — сообщается в telegram-канале аэровокзала Перми. По вопросам возврата и обмена билетов необходимо обращаться в авиакомпании. В остальном пермская воздушная гавань работает в штатном режиме. Ранее сегодня не смогли добраться до мест назначения пассажиры авиарейсов из Перми в Краснодар и Стамбул. Воздушное пространство на юге России закрыто для гражданской авиации из-за начала специальной военной операции на Украине, о которой утром объявил президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...