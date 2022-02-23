Из Перми до 2 марта отменили полеты в Ростов и Краснодар

24 февраля 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Пермский аэропорт меняет расписания из-за событий в Донбассе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Полеты всех авиакомпаний из Перми в Ростов-на-Дону и Краснодар отменены до 2 марта. Об этом решении Росавиации сообщили в пермском аэропорту Большое Савино. «Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России. В связи с этим из аэропорта Перми до 2 марта отменены рейсы в Ростов-на-Дону („Платов“) и Краснодар („Пашковский“)», — сообщается в telegram-канале аэровокзала Перми. По вопросам возврата и обмена билетов необходимо обращаться в авиакомпании. В остальном пермская воздушная гавань работает в штатном режиме. Ранее сегодня не смогли добраться до мест назначения пассажиры авиарейсов из Перми в Краснодар и Стамбул. Воздушное пространство на юге России закрыто для гражданской авиации из-за начала специальной военной операции на Украине, о которой утром объявил президент РФ Владимир Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полеты всех авиакомпаний из Перми в Ростов-на-Дону и Краснодар отменены до 2 марта. Об этом решении Росавиации сообщили в пермском аэропорту Большое Савино. «Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России. В связи с этим из аэропорта Перми до 2 марта отменены рейсы в Ростов-на-Дону („Платов“) и Краснодар („Пашковский“)», — сообщается в telegram-канале аэровокзала Перми. По вопросам возврата и обмена билетов необходимо обращаться в авиакомпании. В остальном пермская воздушная гавань работает в штатном режиме. Ранее сегодня не смогли добраться до мест назначения пассажиры авиарейсов из Перми в Краснодар и Стамбул. Воздушное пространство на юге России закрыто для гражданской авиации из-за начала специальной военной операции на Украине, о которой утром объявил президент РФ Владимир Путин.