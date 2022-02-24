РИА «Новости»: НАТО приведет в действие оборонный план

Постпреды НАТО на совещании решили задействовать оборонный план, предполагающий размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса для защиты союзников. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг. Слова политика приводит РИА «Новости».
«Мы обсудили сложившуюся ситуацию. Постпреды после получения рекомендаций военных советников договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования», — заявил Столтенберг в ходе экстренного заседания, созванного в связи с объявлением президентом РФ Владимиром Путиным военной спецоперации на Украине. Главной целью плана является защита стран-союзников.
Постпреды НАТО на совещании решили задействовать оборонный план, предполагающий размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса для защиты союзников. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг. Слова политика приводит РИА «Новости». «Мы обсудили сложившуюся ситуацию. Постпреды после получения рекомендаций военных советников договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования», — заявил Столтенберг в ходе экстренного заседания, созванного в связи с объявлением президентом РФ Владимиром Путиным военной спецоперации на Украине. Главной целью плана является защита стран-союзников. Ранее Путин объявил о начале военной операции на Украине. Минобороны РФ начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. На Западе уже отреагировали на эти действия угрозой введения более жестких санкций. Столтенберг осудил военную операцию России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что республика разрывает дипломатические отношения с Россией.