Росавиация ищет возможности возвращения туристов из ХМАО и ЯНАО

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Росавиация ищет альтернативные варианты, как вернуть жителей ХМАО и ЯНАО домой Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Жителям Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, которые застряли в аэропортах страны по причине отмены рейсов из-за войны на Украине, предложат альтернативные варианты транспорта. В Министерстве транспорта сейчас идет разработка мер разрешения ситуации, рассказали URA.RU в пресс-службе Федерального агентства воздушных сообщений.

«Сейчас ведется обсуждение с представителями авиакомпаний, чтобы оптимизировать работу. По этим аэропортам, где закрыто воздушное пространство, будут прорабатываться альтернативные пути», — уточнила пресс-секретарь Федерального агентства воздушных сообщений.

Как рассказал URA.RU руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, отдыхающие также могут воспользоваться трансферами, которые будут направлены в соседние регионы. Оттуда они смогут совершить вылет или добраться до нужного города наземным путем.

«На данный момент паники не наблюдается. Мы ожидаем информации от Росавиации и Ростуризма. Прорабатывается вариант отправки отдыхающих наземным способом. Возможен вариант организации трансферов в соседние регионы, откуда можно вылететь или добраться другим способом. Также есть вариант добраться железнодорожным или автомобильным транспортом», — добавил собеседник агентства.

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Жителям Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, которые застряли в аэропортах страны по причине отмены рейсов из-за войны на Украине, предложат альтернативные варианты транспорта. В Министерстве транспорта сейчас идет разработка мер разрешения ситуации, рассказали URA.RU в пресс-службе Федерального агентства воздушных сообщений. «Сейчас ведется обсуждение с представителями авиакомпаний, чтобы оптимизировать работу. По этим аэропортам, где закрыто воздушное пространство, будут прорабатываться альтернативные пути», — уточнила пресс-секретарь Федерального агентства воздушных сообщений. Как рассказал URA.RU руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, отдыхающие также могут воспользоваться трансферами, которые будут направлены в соседние регионы. Оттуда они смогут совершить вылет или добраться до нужного города наземным путем. «На данный момент паники не наблюдается. Мы ожидаем информации от Росавиации и Ростуризма. Прорабатывается вариант отправки отдыхающих наземным способом. Возможен вариант организации трансферов в соседние регионы, откуда можно вылететь или добраться другим способом. Также есть вариант добраться железнодорожным или автомобильным транспортом», — добавил собеседник агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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