Росавиация ищет возможности возвращения туристов из ХМАО и ЯНАО

24 февраля 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Росавиация ищет альтернативные варианты, как вернуть жителей ХМАО и ЯНАО домой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Жителям Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, которые застряли в аэропортах страны по причине отмены рейсов из-за войны на Украине, предложат альтернативные варианты транспорта. В Министерстве транспорта сейчас идет разработка мер разрешения ситуации, рассказали URA.RU в пресс-службе Федерального агентства воздушных сообщений. «Сейчас ведется обсуждение с представителями авиакомпаний, чтобы оптимизировать работу. По этим аэропортам, где закрыто воздушное пространство, будут прорабатываться альтернативные пути», — уточнила пресс-секретарь Федерального агентства воздушных сообщений. Как рассказал URA.RU руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, отдыхающие также могут воспользоваться трансферами, которые будут направлены в соседние регионы. Оттуда они смогут совершить вылет или добраться до нужного города наземным путем. «На данный момент паники не наблюдается. Мы ожидаем информации от Росавиации и Ростуризма. Прорабатывается вариант отправки отдыхающих наземным способом. Возможен вариант организации трансферов в соседние регионы, откуда можно вылететь или добраться другим способом. Также есть вариант добраться железнодорожным или автомобильным транспортом», — добавил собеседник агентства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителям Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, которые застряли в аэропортах страны по причине отмены рейсов из-за войны на Украине, предложат альтернативные варианты транспорта. В Министерстве транспорта сейчас идет разработка мер разрешения ситуации, рассказали URA.RU в пресс-службе Федерального агентства воздушных сообщений. «Сейчас ведется обсуждение с представителями авиакомпаний, чтобы оптимизировать работу. По этим аэропортам, где закрыто воздушное пространство, будут прорабатываться альтернативные пути», — уточнила пресс-секретарь Федерального агентства воздушных сообщений. Как рассказал URA.RU руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, отдыхающие также могут воспользоваться трансферами, которые будут направлены в соседние регионы. Оттуда они смогут совершить вылет или добраться до нужного города наземным путем. «На данный момент паники не наблюдается. Мы ожидаем информации от Росавиации и Ростуризма. Прорабатывается вариант отправки отдыхающих наземным способом. Возможен вариант организации трансферов в соседние регионы, откуда можно вылететь или добраться другим способом. Также есть вариант добраться железнодорожным или автомобильным транспортом», — добавил собеседник агентства.