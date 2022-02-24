«Украина.ру»: ВСУ взорвали мост в Херсонской области

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ВСУ стараются затруднить российским войскам возможное наступление Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Автомобильный мост в Геническе (Херсонская область) подорван украинскими войсками при отходе. Автомобили с пассажирами оказались в море. Об этом сообщает «Украина.ру» в своем telegram-канале.

«Мост в Геническе Херсонской области подорван украинскими войсками при отходе», — сообщает «Украина.ру». По данным издания, это сделано, чтобы затруднить российским войскам возможное наступление. На мосту находились автомобили с пассажирами. Машины оказались в море, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на местного общественника Геннадия Сивака.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении военной операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

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Автомобильный мост в Геническе (Херсонская область) подорван украинскими войсками при отходе. Автомобили с пассажирами оказались в море. Об этом сообщает «Украина.ру» в своем telegram-канале. «Мост в Геническе Херсонской области подорван украинскими войсками при отходе», — сообщает «Украина.ру». По данным издания, это сделано, чтобы затруднить российским войскам возможное наступление. На мосту находились автомобили с пассажирами. Машины оказались в море, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на местного общественника Геннадия Сивака. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении военной операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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