«Украина.ру»: ВСУ взорвали мост в Херсонской области

Автомобильный мост в Геническе (Херсонская область) подорван украинскими войсками при отходе. Автомобили с пассажирами оказались в море. Об этом сообщает «Украина.ру» в своем telegram-канале.
«Мост в Геническе Херсонской области подорван украинскими войсками при отходе», — сообщает «Украина.ру». По данным издания, это сделано, чтобы затруднить российским войскам возможное наступление. На мосту находились автомобили с пассажирами. Машины оказались в море, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на местного общественника Геннадия Сивака.
Автомобильный мост в Геническе (Херсонская область) подорван украинскими войсками при отходе. Автомобили с пассажирами оказались в море. Об этом сообщает «Украина.ру» в своем telegram-канале. «Мост в Геническе Херсонской области подорван украинскими войсками при отходе», — сообщает «Украина.ру». По данным издания, это сделано, чтобы затруднить российским войскам возможное наступление. На мосту находились автомобили с пассажирами. Машины оказались в море, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на местного общественника Геннадия Сивака. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении военной операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.