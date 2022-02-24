«Украина.ру»: ВСУ взорвали мост в Херсонской области 24 февраля 2022 в 17:54 Размер текста - 17 + ВСУ стараются затруднить российским войскам возможное наступление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Автомобильный мост в Геническе (Херсонская область) подорван украинскими войсками при отходе. Автомобили с пассажирами оказались в море. Об этом сообщает «Украина.ру» в своем telegram-канале. «Мост в Геническе Херсонской области подорван украинскими войсками при отходе», — сообщает «Украина.ру». По данным издания, это сделано, чтобы затруднить российским войскам возможное наступление. На мосту находились автомобили с пассажирами. Машины оказались в море, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на местного общественника Геннадия Сивака. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении военной операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Автомобильный мост в Геническе (Херсонская область) подорван украинскими войсками при отходе. Автомобили с пассажирами оказались в море. Об этом сообщает «Украина.ру» в своем telegram-канале. «Мост в Геническе Херсонской области подорван украинскими войсками при отходе», — сообщает «Украина.ру». По данным издания, это сделано, чтобы затруднить российским войскам возможное наступление. На мосту находились автомобили с пассажирами. Машины оказались в море, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на местного общественника Геннадия Сивака. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении военной операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям