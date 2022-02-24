РИА «Новости»: Чехия закрывает генконсульства в России

24 февраля 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Чехия приостановила работу своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиалу. Также Чехия закрыла дипломатические представительства России в Карловых Варах и Брно. «Правительство Чехии приняло в четверг решение об отзыве разрешения на деятельность в республике генконсульств России в городах Карловы Вары (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны)», — цитирует Петра Фиалу РИА «Новости». Он уточнил, что кабмин также решил приостановить деятельность генконсульств Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, Прага перестала выдавать визы гражданам России. Исключения сделаны только для «гуманитарных случаев». Что именно под ними подразумевается, Фиала не уточнил. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Минобороны РФ начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Президент Чехии Милош Земан предложил отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, передает «Национальная служба новостей».