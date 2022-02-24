Серябкина застряла в Крыму и не может увидеть ребенка

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Концерт группы
Певица пытается выбраться из Крыма на автомобиле Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Певица Ольга Серябкина сообщила, что не смогла вылететь из Крыма домой, где ее ждет маленький сын. В столицу звезда возвращается на машине. Об этом она записала видеообращение для своих поклонников.

«Я еду домой на машине. Путь будет долгий и тяжелый, но по-другому никак», — сообщает певица в сториз в Instagram. Певица также сообщила подписчикам, что надеется на мирное разрешения конфликта, который происходит сейчас на Украине.

Ранее Росавиация объявила о приостановлении работы 12 аэропортов на юге России и в регионах, близких к границе с Украиной. Ведомство настоятельно не рекомендует пассажирам прибывать в аэропорты на юге страны.

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Певица Ольга Серябкина сообщила, что не смогла вылететь из Крыма домой, где ее ждет маленький сын. В столицу звезда возвращается на машине. Об этом она записала видеообращение для своих поклонников. «Я еду домой на машине. Путь будет долгий и тяжелый, но по-другому никак», — сообщает певица в сториз в Instagram. Певица также сообщила подписчикам, что надеется на мирное разрешения конфликта, который происходит сейчас на Украине. Ранее Росавиация объявила о приостановлении работы 12 аэропортов на юге России и в регионах, близких к границе с Украиной. Ведомство настоятельно не рекомендует пассажирам прибывать в аэропорты на юге страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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