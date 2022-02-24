Серябкина застряла в Крыму и не может увидеть ребенка

24 февраля 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Певица пытается выбраться из Крыма на автомобиле Фото: Марина Молдавская © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Певица Ольга Серябкина сообщила, что не смогла вылететь из Крыма домой, где ее ждет маленький сын. В столицу звезда возвращается на машине. Об этом она записала видеообращение для своих поклонников. «Я еду домой на машине. Путь будет долгий и тяжелый, но по-другому никак», — сообщает певица в сториз в Instagram. Певица также сообщила подписчикам, что надеется на мирное разрешения конфликта, который происходит сейчас на Украине. Ранее Росавиация объявила о приостановлении работы 12 аэропортов на юге России и в регионах, близких к границе с Украиной. Ведомство настоятельно не рекомендует пассажирам прибывать в аэропорты на юге страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Певица Ольга Серябкина сообщила, что не смогла вылететь из Крыма домой, где ее ждет маленький сын. В столицу звезда возвращается на машине. Об этом она записала видеообращение для своих поклонников. «Я еду домой на машине. Путь будет долгий и тяжелый, но по-другому никак», — сообщает певица в сториз в Instagram. Певица также сообщила подписчикам, что надеется на мирное разрешения конфликта, который происходит сейчас на Украине. Ранее Росавиация объявила о приостановлении работы 12 аэропортов на юге России и в регионах, близких к границе с Украиной. Ведомство настоятельно не рекомендует пассажирам прибывать в аэропорты на юге страны.