Две страны отказались приехать в Челябинск на Кубок мира

Этап Кубка мира по фристайлу пройдет 26 и 27 февраля в ГЛК «Солнечная долина» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Спортсмены из Великобритании и Австралии отказались от участия в этапе Кубка мира по фристайлу, который состоится 26 и 27 февраля в ГЛК «Солнечная долина» (Челябинская область), из-за начала военной операции на территории Украины. Об этом URA.RU сообщили организаторы соревнований.

«Спортсмены Великобритании и Австралии не будут принимать участие в этапе Кубка мира в воскресенье. Они улетают — такое решение приняло спортивное руководство их стран», — сообщили организаторы.

В пресс-службе горнолыжного курорта добавили, что остальные страны-участники пока взяли паузу и не приняли окончательного решения. Однако в любом случае организаторы полностью готовы провести соревнования на традиционно высоком уровне.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» принимает соревнования такого уровня уже шестой год подряд. Участие в заездах примут более семидесяти спортсменов.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский ввел на территории страны военное положение. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о введении нового пакета санкций против России из-за конфликта на Украине.

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