23 февраля 2022
22 февраля 2022

Две страны отказались приехать в Челябинск на Кубок мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, фристайл, горные лыжи, зимние виды спорта
Этап Кубка мира по фристайлу пройдет 26 и 27 февраля в ГЛК «Солнечная долина» Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Спортсмены из Великобритании и Австралии отказались от участия в этапе Кубка мира по фристайлу, который состоится 26 и 27 февраля в ГЛК «Солнечная долина» (Челябинская область), из-за начала военной операции на территории Украины. Об этом URA.RU сообщили организаторы соревнований.

«Спортсмены Великобритании и Австралии не будут принимать участие в этапе Кубка мира в воскресенье. Они улетают — такое решение приняло спортивное руководство их стран», — сообщили организаторы.

В пресс-службе горнолыжного курорта добавили, что остальные страны-участники пока взяли паузу и не приняли окончательного решения. Однако в любом случае организаторы полностью готовы провести соревнования на традиционно высоком уровне.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» принимает соревнования такого уровня уже шестой год подряд. Участие в заездах примут более семидесяти спортсменов.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский ввел на территории страны военное положение. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о введении нового пакета санкций против России из-за конфликта на Украине.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Спортсмены из Великобритании и Австралии отказались от участия в этапе Кубка мира по фристайлу, который состоится 26 и 27 февраля в ГЛК «Солнечная долина» (Челябинская область), из-за начала военной операции на территории Украины. Об этом URA.RU сообщили организаторы соревнований. «Спортсмены Великобритании и Австралии не будут принимать участие в этапе Кубка мира в воскресенье. Они улетают — такое решение приняло спортивное руководство их стран», — сообщили организаторы. В пресс-службе горнолыжного курорта добавили, что остальные страны-участники пока взяли паузу и не приняли окончательного решения. Однако в любом случае организаторы полностью готовы провести соревнования на традиционно высоком уровне. Горнолыжный курорт «Солнечная долина» принимает соревнования такого уровня уже шестой год подряд. Участие в заездах примут более семидесяти спортсменов. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский ввел на территории страны военное положение. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о введении нового пакета санкций против России из-за конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...