РИА «Новости»: Зеленский стал главой чрезвычайного органа

Зеленский назначил себя председателем ставки верховного главнокомандующего Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об образовании ставки верховного главнокомандующего и стал председателем. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН, передает РИА «Новости» .

«Зеленский издал указ об образовании ставки верховного главнокомандующего, где он стал председателем, а секретарь СНБО Алексей Данилов — координатором. Также в состав членов ставки вошли еще 18 человек, среди них глава спецслужбы Иван Баканов, глава МИД Димтрий Кулеба, заявил глава государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр обороны Алексей Резников, премьер-министр Денис Шмыгаль», — сообщает РИА «Новости».

Ранее Зеленский подписал указ создании военных администраций на базе областных государственных администраций. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение.