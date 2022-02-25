РИА «Новости»: Зеленский стал главой чрезвычайного органа

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский назначил себя председателем ставки верховного главнокомандующего Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об образовании ставки верховного главнокомандующего и стал председателем. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН, передает РИА «Новости».

«Зеленский издал указ об образовании ставки верховного главнокомандующего, где он стал председателем, а секретарь СНБО Алексей Данилов — координатором. Также в состав членов ставки вошли еще 18 человек, среди них глава спецслужбы Иван Баканов, глава МИД Димтрий Кулеба, заявил глава государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр обороны Алексей Резников, премьер-министр Денис Шмыгаль», — сообщает РИА «Новости».

Ранее Зеленский подписал указ создании военных администраций на базе областных государственных администраций. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение.

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Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об образовании ставки верховного главнокомандующего и стал председателем. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН, передает РИА «Новости». «Зеленский издал указ об образовании ставки верховного главнокомандующего, где он стал председателем, а секретарь СНБО Алексей Данилов — координатором. Также в состав членов ставки вошли еще 18 человек, среди них глава спецслужбы Иван Баканов, глава МИД Димтрий Кулеба, заявил глава государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр обороны Алексей Резников, премьер-министр Денис Шмыгаль», — сообщает РИА «Новости». Ранее Зеленский подписал указ создании военных администраций на базе областных государственных администраций. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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