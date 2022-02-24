ТАСС: Зеленский создаст военные администрации на базе областных

24 февраля 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ создании военных администраций на базе областных государственных администраций, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Его слова приводит ТАСС. «Только что президент подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций», — сообщает ТАСС. Об этом Подоляк заявил на брифинге в эфире телеканала «Украина-24». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.