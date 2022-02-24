24 февраля 2022

ТАСС: Зеленский создаст военные администрации на базе областных

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский подписал соответствующий указ Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ создании военных администраций на базе областных государственных администраций, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Его слова приводит ТАСС.

«Только что президент подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций», — сообщает ТАСС. Об этом Подоляк заявил на брифинге в эфире телеканала «Украина-24».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

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Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ создании военных администраций на базе областных государственных администраций, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Его слова приводит ТАСС. «Только что президент подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций», — сообщает ТАСС. Об этом Подоляк заявил на брифинге в эфире телеканала «Украина-24». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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