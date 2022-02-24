Этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области отменен

Область сожалеет что не удалось провести соревнования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Этап Кубка мира по фристайлу В ГЛК «Солнечная долина» (Челябинская область), который должен был состояться 26 и 27 февраля отменен. Такое решение приняли организаторы соревнований из-за того, что спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды, сообщили URA.RU 25 февраля в пресс-службе правительства области.

«Этап кубка мира по фристайлу, который должен был пройти в „Солнечной долине“ в ближайшее воскресенье, не состоится. Это связано с тем, что спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды. Они покидают Российскую Федерацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В правительстве региона добавили, что Челябинская область как организатор этапа Кубка мира с сожалением и разочарованием встретила известие о том, что яркое спортивное мероприятие не состоится. Деньги за приобретенные билеты будут возмещены

Изначально участие в соревнованиях планировали принять более семидесяти спортсменов из 13 стран. Однако, спортивные руководства Великобритании и Австралии отказались от участия в соревнованиях после начала военной операции Россией на территории Украины. Остальные страны-участники сначала взяли паузу и 24 февраля не приняли окончательного решения.