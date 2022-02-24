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Этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области отменен

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, фристайл, горные лыжи, зимние виды спорта
Область сожалеет что не удалось провести соревнования Фото:
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Этап Кубка мира по фристайлу В ГЛК «Солнечная долина» (Челябинская область), который должен был состояться 26 и 27 февраля отменен. Такое решение приняли организаторы соревнований из-за того, что спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды, сообщили URA.RU 25 февраля в пресс-службе правительства области.

«Этап кубка мира по фристайлу, который должен был пройти в „Солнечной долине“ в ближайшее воскресенье, не состоится. Это связано с тем, что спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды. Они покидают Российскую Федерацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В правительстве региона добавили, что Челябинская область как организатор этапа Кубка мира с сожалением и разочарованием встретила известие о том, что яркое спортивное мероприятие не состоится. Деньги за приобретенные билеты будут возмещены

Изначально участие в соревнованиях планировали принять более семидесяти спортсменов из 13 стран. Однако, спортивные руководства Великобритании и Австралии отказались от участия в соревнованиях после начала военной операции Россией на территории Украины. Остальные страны-участники сначала взяли паузу и 24 февраля не приняли окончательного решения.

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Этап Кубка мира по фристайлу В ГЛК «Солнечная долина» (Челябинская область), который должен был состояться 26 и 27 февраля отменен. Такое решение приняли организаторы соревнований из-за того, что спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды, сообщили URA.RU 25 февраля в пресс-службе правительства области. «Этап кубка мира по фристайлу, который должен был пройти в „Солнечной долине“ в ближайшее воскресенье, не состоится. Это связано с тем, что спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды. Они покидают Российскую Федерацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В правительстве региона добавили, что Челябинская область как организатор этапа Кубка мира с сожалением и разочарованием встретила известие о том, что яркое спортивное мероприятие не состоится. Деньги за приобретенные билеты будут возмещены Изначально участие в соревнованиях планировали принять более семидесяти спортсменов из 13 стран. Однако, спортивные руководства Великобритании и Австралии отказались от участия в соревнованиях после начала военной операции Россией на территории Украины. Остальные страны-участники сначала взяли паузу и 24 февраля не приняли окончательного решения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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