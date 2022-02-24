Канада внесла УБРиР в санкционный список

Список содержит 382 физических лица из России, 4 физических лица из Украины и 32 российских юрлица Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внесен в канадский список экономических санкций. Перечень был опубликован ночью 25 февраля на сайте правительства Канады.

«Незамедлительно вступая в силу, Канада вводит новые санкции против России в ответ на ее действия на территории Украины», — сообщается в документе. Кроме того, список содержит 382 физических лица из России и четыре из Украины, а также 32 российских юрлица, в которые вошел УБРиР.

В пресс-службе УБРиР корреспонденту URA.RU сообщили, что список видели, но комментарий предоставят позже. В настоящий момент выясняются обстоятельства.

Ранее стало известно, что свердловское предприятие «Уралвагонзавод» попало под санкции Великобритании. В этом перечне также оказались банк ВТБ и авиакомпания «Аэрофлот». После объявления санкционного списка премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, акции авиакомпании и ВТБ усилили падение и потеряли 31% и 42% соответственно. Причиной ввода ограничений стала объявленная президентом РФ Владимиром Путиным военная спецоперация на Украине.