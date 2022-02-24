24 февраля 2022

Канада внесла УБРиР в санкционный список

© Служба новостей «URA.RU»
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Список содержит 382 физических лица из России, 4 физических лица из Украины и 32 российских юрлица Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внесен в канадский список экономических санкций. Перечень был опубликован ночью 25 февраля на сайте правительства Канады.

«Незамедлительно вступая в силу, Канада вводит новые санкции против России в ответ на ее действия на территории Украины», — сообщается в документе. Кроме того, список содержит 382 физических лица из России и четыре из Украины, а также 32 российских юрлица, в которые вошел УБРиР.

В пресс-службе УБРиР корреспонденту URA.RU сообщили, что список видели, но комментарий предоставят позже. В настоящий момент выясняются обстоятельства.

Ранее стало известно, что свердловское предприятие «Уралвагонзавод» попало под санкции Великобритании. В этом перечне также оказались банк ВТБ и авиакомпания «Аэрофлот». После объявления санкционного списка премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, акции авиакомпании и ВТБ усилили падение и потеряли 31% и 42% соответственно. Причиной ввода ограничений стала объявленная президентом РФ Владимиром Путиным военная спецоперация на Украине.

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внесен в канадский список экономических санкций. Перечень был опубликован ночью 25 февраля на сайте правительства Канады. «Незамедлительно вступая в силу, Канада вводит новые санкции против России в ответ на ее действия на территории Украины», — сообщается в документе. Кроме того, список содержит 382 физических лица из России и четыре из Украины, а также 32 российских юрлица, в которые вошел УБРиР. В пресс-службе УБРиР корреспонденту URA.RU сообщили, что список видели, но комментарий предоставят позже. В настоящий момент выясняются обстоятельства. Ранее стало известно, что свердловское предприятие «Уралвагонзавод» попало под санкции Великобритании. В этом перечне также оказались банк ВТБ и авиакомпания «Аэрофлот». После объявления санкционного списка премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, акции авиакомпании и ВТБ усилили падение и потеряли 31% и 42% соответственно. Причиной ввода ограничений стала объявленная президентом РФ Владимиром Путиным военная спецоперация на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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