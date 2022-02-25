Дизайнеры РФ из-за санкций будут искать пиратский софт

25 февраля 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Но пиратский софт поможет не во всем: некоторых сервисов и возможностей в них не хватает Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Зарегистрированная в Англии компания Insydium, выпускающая плагины для нескольких графических программ, закрыла доступ к своим продуктам для российских пользователей. Об этом URA.RU сообщили читатели, знакомые с проблемой. Они опасаются, что другие подобные сервисы также будут заблокированы и придется пользоваться пиратским софтом. «Insydium приостановил доступ для россиян к своему магазину и учетной записи. Они ссылаются на то, что правительство Великобритании сейчас оценивает ситуацию в Украине. Что будет, если ограничения коснутся и других программ? Остальные разработчики подвергнутся давлению общественного мнения и тоже прекратят лицензии на территории РФ? Придется пользоваться пиратскими версиями. Но не все так просто: даже если брать их, некоторых сервисов и возможностей нет», — поделился переживаниями графический дизайнер из Екатеринбурга Дмитрий. Новость по теме Правительство защитит российский бизнес от санкций Другой читатель URA.RU и вовсе уверен, что при массовом запрете на использование иностранного софта, россияне останутся без кино, мультфильмов, игр, музыки и книг. Многие в России пользуются разработками американских компаний Adobe (предлагает продукты для редактирования фото и видео, создания графики и иллюстраций и многое другое) или Autodesk (например, программа для автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD). По мнению президента Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» Александра Бобыкина, решение Insydium — это просто пиар. «Причиной блокировки лицензий российских пользователей стала формулировка „в связи с вторжением России в Украину“. Ситуация, прямо скажем, неоднозначная и вызывающая недоумение. По нашему мнению, разработчики программного обеспечения не должны быть марионетками политических и экономических игр, тем более в одной из самых созидающих отраслей. Наверняка, представители Insydium знают процент использования своих плагинов на территории России. Таким образом делают пиар на политике, попадая во все новостные ленты», — считает эксперт. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Украине. После этого было объявлено об обсуждении Евросоюзом введения дополнительного пакета санкций в отношении России. Позднее лидер США Джо Байден заявил, что санкции коснутся в том числе космической программы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зарегистрированная в Англии компания Insydium, выпускающая плагины для нескольких графических программ, закрыла доступ к своим продуктам для российских пользователей. Об этом URA.RU сообщили читатели, знакомые с проблемой. Они опасаются, что другие подобные сервисы также будут заблокированы и придется пользоваться пиратским софтом. «Insydium приостановил доступ для россиян к своему магазину и учетной записи. Они ссылаются на то, что правительство Великобритании сейчас оценивает ситуацию в Украине. Что будет, если ограничения коснутся и других программ? Остальные разработчики подвергнутся давлению общественного мнения и тоже прекратят лицензии на территории РФ? Придется пользоваться пиратскими версиями. Но не все так просто: даже если брать их, некоторых сервисов и возможностей нет», — поделился переживаниями графический дизайнер из Екатеринбурга Дмитрий. Другой читатель URA.RU и вовсе уверен, что при массовом запрете на использование иностранного софта, россияне останутся без кино, мультфильмов, игр, музыки и книг. Многие в России пользуются разработками американских компаний Adobe (предлагает продукты для редактирования фото и видео, создания графики и иллюстраций и многое другое) или Autodesk (например, программа для автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD). По мнению президента Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» Александра Бобыкина, решение Insydium — это просто пиар. «Причиной блокировки лицензий российских пользователей стала формулировка „в связи с вторжением России в Украину“. Ситуация, прямо скажем, неоднозначная и вызывающая недоумение. По нашему мнению, разработчики программного обеспечения не должны быть марионетками политических и экономических игр, тем более в одной из самых созидающих отраслей. Наверняка, представители Insydium знают процент использования своих плагинов на территории России. Таким образом делают пиар на политике, попадая во все новостные ленты», — считает эксперт. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Украине. После этого было объявлено об обсуждении Евросоюзом введения дополнительного пакета санкций в отношении России. Позднее лидер США Джо Байден заявил, что санкции коснутся в том числе космической программы.