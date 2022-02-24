Суд восстановил на работе непривитого от COVID пермяка

Компания «Уралкалий» должна вернуть сотрудника на работу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Суд в Березниках (Пермский край) восстановил на работе сотрудника компании «Уралкалий» Замира Садуллаева, которого ранее отстранили из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, работодатель должен будет выплатить компенсацию за вынужденный прогул, сообщила представитель истца Татьяна Кузнецова.

«Мотивы решения суда пока неизвестны, но приказ об отстранении моего доверителя признан недействителен, незаконным. Он отменен с момента его издания. Весь период вынужденного прогула включен в трудовой стаж и соответственно взыскана компенсация в размере среднего заработка, а также моральная компенсация», — сообщила Кузнецова в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в суды приняли к рассмотрению аналогичные жалобы сотрудников Пермского порохового завода. Разбираться в суде с работодателем продолжают и рабочие завода «Машиностроитель».