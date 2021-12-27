В Перми заводчан вернули на работу после обращения к Путину

27 декабря 2021 в 11:44 Размер текста - 17 +

Рабочим «Машиностроителя» с понедельника открыли доступ на предприятие Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В понедельник, 27 декабря, сотрудники пермского завода «Машиностроитель», которых отстранили из-за отсутствия прививки от коронавируса, вернулись к работе. Ранее они просили об этом президента Владимира Путина. При этом зарплату за дни вынужденного прогула им компенсировать не собираются, сообщила URA.RU адвокат заводчан Мария Аминова. «Позиция руководства ничем не обоснована, сотрудникам на руки никакие документы, связанные с их допуском, не предоставляют. Вопрос о возмещении заработной платы за вынужденный прогул также не разрешен на сегодняшний день. То есть люди просто вышли на работу, и с сегодняшнего дня оплачивается их зарплата. Все остальные вопросы мы в суде будем решать», — рассказала Аминова. Адвокат подчеркнула, что общий приказ об отстранении непривитых руководство «Машиностроителя» отменило. Но распоряжение о недопуске до работы каждого отдельного сотрудника остается в силе. Более сотни невакцинированных от коронавируса сотрудников «Машиностроителя» отстранили от работы 2 декабря. В ответ они подали иски в суд. Между тем прокуратура не нашла нарушений в действиях руководства завода, а губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал промышленников. Заводчане же обратились напрямую к президенту Владимиру Путину, записав видеообращение к главе государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В понедельник, 27 декабря, сотрудники пермского завода «Машиностроитель», которых отстранили из-за отсутствия прививки от коронавируса, вернулись к работе. Ранее они просили об этом президента Владимира Путина. При этом зарплату за дни вынужденного прогула им компенсировать не собираются, сообщила URA.RU адвокат заводчан Мария Аминова. «Позиция руководства ничем не обоснована, сотрудникам на руки никакие документы, связанные с их допуском, не предоставляют. Вопрос о возмещении заработной платы за вынужденный прогул также не разрешен на сегодняшний день. То есть люди просто вышли на работу, и с сегодняшнего дня оплачивается их зарплата. Все остальные вопросы мы в суде будем решать», — рассказала Аминова. Адвокат подчеркнула, что общий приказ об отстранении непривитых руководство «Машиностроителя» отменило. Но распоряжение о недопуске до работы каждого отдельного сотрудника остается в силе. Более сотни невакцинированных от коронавируса сотрудников «Машиностроителя» отстранили от работы 2 декабря. В ответ они подали иски в суд. Между тем прокуратура не нашла нарушений в действиях руководства завода, а губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал промышленников. Заводчане же обратились напрямую к президенту Владимиру Путину, записав видеообращение к главе государства.