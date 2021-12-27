Суд разрешит спор сотрудников пермского завода из-за вакцинации

Суд рассмотрит жалобы сотрудников предприятия, которых не пустили на работу, в феврале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Кировский районный суд Перми принял к рассмотрению жалобы сотрудников «Пермского порохового завода», которых отстранили их от работы. На сайте суда указано, что всего в суд поступило шесть жалоб. Все они будут рассмотрены судом в феврале 2022 года.

В пресс-службе суда данную информацию URA.RU подтвердили. «C 17 декабря в суд поступили первые жалобы [от рабочих „Пермского порохового завода“]. Еще несколько жалоб поступило на прошлой неделе», — отметила в разговоре с URA.RU помощник председателя суда Наталья Балабаш.

Ранее стало известно, что заводчане намерены судиться с руководством завода из-за их не допуска на работу. Это произошло из-за того, что у рабочих нет сертификатов о вакцинации. Всего, по данным СМИ, от работы были отстранены порядка 40 сотрудников. После этого рабочие промышленного предприятия записали видеообращение к руководству завода. Представитель «Пермского порохового завода» на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

В начале декабря сотрудники еще одного предприятия, АО «Пермский завод «Машиностроитель», также не были допущены до работы из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Проверку законности отстранения работников предприятия проводила прокуратура, однако надзорное ведомство не нашло нарушений. Заводчане, не согласные с решением руководства предприятия обратились в суд и записали видеообращение, адресованное президенту РФ. В минувший понедельник, 28 декабря «Машиностроитель» вернул не привитых сотрудников к работе.

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