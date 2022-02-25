В Кремле отреагировали на угрозы санкций против Путина

В Кремле отреагировали на угрозы санкций против президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

В Кремле высказались по поводу возможных персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина. К такому развитию событий там относятся «как к вероятности», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«К такой вероятности относимся как к вероятности. Исходим из реальности», — заявил Песков во время общения с журналистами.

В ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе, на котором прорабатывался третий пакет санкций против России на случай продолжения военной спецоперации РФ или ухудшения ситуации на Украине, обсуждалась вероятность включения в черный список президента РФ Владимира Путина. Однако решение пока не принято. Военная спецоперация по защите Донбасса объявлена Путиным утром 24 февраля.