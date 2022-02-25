В Кремле отреагировали на угрозы санкций против Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
В Кремле отреагировали на угрозы санкций против президента РФ Владимира Путина Фото:
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Военная операция РФ на Украине

В Кремле высказались по поводу возможных персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина. К такому развитию событий там относятся «как к вероятности», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«К такой вероятности относимся как к вероятности. Исходим из реальности», — заявил Песков во время общения с журналистами.

В ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе, на котором прорабатывался третий пакет санкций против России на случай продолжения военной спецоперации РФ или ухудшения ситуации на Украине, обсуждалась вероятность включения в черный список президента РФ Владимира Путина. Однако решение пока не принято. Военная спецоперация по защите Донбасса объявлена Путиным утром 24 февраля.

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В Кремле высказались по поводу возможных персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина. К такому развитию событий там относятся «как к вероятности», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «К такой вероятности относимся как к вероятности. Исходим из реальности», — заявил Песков во время общения с журналистами. В ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе, на котором прорабатывался третий пакет санкций против России на случай продолжения военной спецоперации РФ или ухудшения ситуации на Украине, обсуждалась вероятность включения в черный список президента РФ Владимира Путина. Однако решение пока не принято. Военная спецоперация по защите Донбасса объявлена Путиным утром 24 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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