Путин объяснил олигархам, как жить и работать дальше

Государство возьмет на себя обязательства, но потребует и отдачу

24 февраля 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал бизнесу, как существовать в условиях санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Военная операция РФ на Украине Президент России Владимир Путин объяснил крупнейшим российским бизнесменам, как им придется работать в условиях западных санкций. На встрече с представителями деловых кругов 24 февраля глава государства попросил помочь удержать экономическую ситуацию и сохранить рабочие места, а взамен обещал полную поддержку властей. По мнению политологов, озвучив новые правила игры, Путин намерен успокоить волнения в бизнес-сообществе. Выступая перед элитой предпринимателей, Путин подчеркнул, что происходящее на Украине — вынужденная мера. Но у РФ не осталось других вариантов из-за рисков сфере безопасности страны, которые создал Запад. А переговоры не сдвинулись «ни на миллиметр». «Могли такие риски для нас создать, что непонятно, как дальше страна существовала бы», — сказал глава государства. Эксперт: президент успокоил бизнесменов Фото: Kremlin.ru По словам Путина, против страны будут вводиться санкции, власти РФ готовились к ним, но не хотели бы их введения. «Россия остается частью мировой экономики. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства. Поэтому, мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее даже по политическим мотивам рестрикции [санкции] будут», считает президент. Путин попросил бизнесменов «отнестись с пониманием к происходящему», с правительством искать инструменты, которые «поддержат экономику, производство рабочие места», но «исходить из тех реалий, которые складываются». «Со стороны правительства и власти в целом ставлю задачу обеспечить вам хорошие условия и большую свободу предпринимательства. Конечно, в известных рамках. Но чтобы была предсказуемость и со стороны правительства, и со стороны бизнеса. Главное, оставаться в постоянном контакте, тонко реагировать на происходящее и при необходимости корректировать совместную работу. Я хочу поблагодарить за то, что было сделано до сих пор, в достаточно сложных условиях, и надеюсь, что и на новом этапе будем работать так же солидарно и не менее эффективно», — добавил президент. Владимир Путин попросил бизнесменов не раскачивать финансовый рынок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Путин на встрече с предпринимателями показал, что государство окажет поддержку бизнесу, но последний должен помочь с восстановлением экономики после введения санкций, считает политолог Сергей Маркелов. «Распределение финансовых ресурсов [на восстановление экономики] будет делиться между государством и олигархами, но это не будет распределением 50 на 50, в каких-то сферах на 100% будет вкладываться государство, в других на 80% олигархи», — отметил эксперт. Общение президента с бизнесменами обусловлено нестабильностью на рынке российских акций и валют, поэтому Путин успокоил предпринимателей, уверен директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Статья по теме Что станет с Россией после санкций Запада за признание Донбасса «Я полагаю, что Путин попросил бизнесменов не заниматься обменом валют, не сбрасывать „по дешевке“ акции. Поскольку в ближайшее время ситуация может пойти вспять», — заметил политолог. Это было послание Путина бизнесу — предпринимателей просят помочь власти и населению в трудные времена, гарантировать минимальные инвестиции, рабочие места и занятость, считает политолог Дмитрий Орлов. «Президент обещает предпринимателям поддержку правительства. Занятая Путиным позиция в диалоге с бизнесом основана на принципе солидарной ответственности политических сил и групп интересов», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин объяснил крупнейшим российским бизнесменам, как им придется работать в условиях западных санкций. На встрече с представителями деловых кругов 24 февраля глава государства попросил помочь удержать экономическую ситуацию и сохранить рабочие места, а взамен обещал полную поддержку властей. По мнению политологов, озвучив новые правила игры, Путин намерен успокоить волнения в бизнес-сообществе. Выступая перед элитой предпринимателей, Путин подчеркнул, что происходящее на Украине — вынужденная мера. Но у РФ не осталось других вариантов из-за рисков сфере безопасности страны, которые создал Запад. А переговоры не сдвинулись «ни на миллиметр». «Могли такие риски для нас создать, что непонятно, как дальше страна существовала бы», — сказал глава государства. По словам Путина, против страны будут вводиться санкции, власти РФ готовились к ним, но не хотели бы их введения. «Россия остается частью мировой экономики. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства. Поэтому, мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее даже по политическим мотивам рестрикции [санкции] будут», считает президент. Путин попросил бизнесменов «отнестись с пониманием к происходящему», с правительством искать инструменты, которые «поддержат экономику, производство рабочие места», но «исходить из тех реалий, которые складываются». «Со стороны правительства и власти в целом ставлю задачу обеспечить вам хорошие условия и большую свободу предпринимательства. Конечно, в известных рамках. Но чтобы была предсказуемость и со стороны правительства, и со стороны бизнеса. Главное, оставаться в постоянном контакте, тонко реагировать на происходящее и при необходимости корректировать совместную работу. Я хочу поблагодарить за то, что было сделано до сих пор, в достаточно сложных условиях, и надеюсь, что и на новом этапе будем работать так же солидарно и не менее эффективно», — добавил президент. Путин на встрече с предпринимателями показал, что государство окажет поддержку бизнесу, но последний должен помочь с восстановлением экономики после введения санкций, считает политолог Сергей Маркелов. «Распределение финансовых ресурсов [на восстановление экономики] будет делиться между государством и олигархами, но это не будет распределением 50 на 50, в каких-то сферах на 100% будет вкладываться государство, в других на 80% олигархи», — отметил эксперт. Общение президента с бизнесменами обусловлено нестабильностью на рынке российских акций и валют, поэтому Путин успокоил предпринимателей, уверен директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Я полагаю, что Путин попросил бизнесменов не заниматься обменом валют, не сбрасывать „по дешевке“ акции. Поскольку в ближайшее время ситуация может пойти вспять», — заметил политолог. Это было послание Путина бизнесу — предпринимателей просят помочь власти и населению в трудные времена, гарантировать минимальные инвестиции, рабочие места и занятость, считает политолог Дмитрий Орлов. «Президент обещает предпринимателям поддержку правительства. Занятая Путиным позиция в диалоге с бизнесом основана на принципе солидарной ответственности политических сил и групп интересов», — резюмировал эксперт.