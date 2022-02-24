Экономист представил санкционный сценарий для курганских заводов

Экономист сомневается в серьезном влиянии санкций на курганское производство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции слабо повлияют на заводы в Курганской области, а в долгосрочной перспективе помогут развить экономику. Об этом URA.RU сообщил специалист, связанный с экономической сферой региона.

«О каких производствах мы говорим: об оборонном, продовольственном, лекарств. На мой взгляд, на них особого влияния санкций нет. Конечно же у нас есть предприятия, которые работают на экспорт, но с Америкой у нас мало кто связан. Работают на страны ближнего зарубежья, а они не объявляли санкции. Самое главное — внутренняя политика», — рассказал эксперт, пожелавший остаться анонимным.

Экономист отметил, что санкции стимулируют импортозамещение из-за чего появляются новые рынки. По его мнению, в современном мире эффект от санкций носит локальный характер, так как сейчас экономика и технологии развиваются без границ. Он привел в пример Китай, который долгое время находится под санкциями, но при этом, смог построить мощную экономику.

Экономист считает, что те же США могут только уменьшить долю хождения доллара в России, но из-за этого увеличится инфляция в штатах. Так как долларов будет больше, а обслуживаемой сферы меньше. Также он добавил, что падение курса рубля является стимулятором для экономики.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. На фоне повышения курсов валют, по мнению представителей банков и экспертов в области экономики, ключевая ставка может подняться до 15-17%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам