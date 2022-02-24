Представители банков допустили повышение ключевой ставки до 17%

25 февраля 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

Эксперты спрогнозировали повышение ключевой ставки до 15-17% Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ключевая ставка может подняться до 15-17%. Так считают представители банков и эксперты в области экономики. На фоне повышения курсов валют, волатильности фондового рынка и ожидаемых санкций со стороны Запада из-за начала военной операции в Донбассе ЦБ может объявить о поднятии ключевой ставки до 15—17%, как это произошло после воссоединения Крыма с Россией, считают опрошенные «Известиями» представители банков и экспертов. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает, что хоть ЦБ и приостановил обвальное падение рубля, говорить о стабилизации ситуации пока рано. По ее мнению, в ближайшем будущем Банк России проведет экстренное заседание, на котором объявит о резком повышении ключевой ставки. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что по итогам февраля рост цен достигнет 9-9,2%, а во втором квартале 2022 года инфляция может составить 11-12%. По словам макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, для стабилизации ситуации ЦБ усилит валютные интервенции. Уже сейчас, по информации, данной экспертом, ЦБ начал продавать иностранную валюту, чтобы удовлетворить спрос и ослабить давление на рубль, а также приостановил короткие продажи на рынке и стал предоставлять дополнительный объем ликвидности банкам. Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на Украине. Банки России начали запасаться рекордными объемами валюты. В РФ завезли 4,97 млрд долларов на фоне опасения возможных санкций со стороны Запада. Представители Сбербанка оповестила, что граждане могут приобрести доллар за 80,67 рублей, евро за 90,67 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ключевая ставка может подняться до 15-17%. Так считают представители банков и эксперты в области экономики. На фоне повышения курсов валют, волатильности фондового рынка и ожидаемых санкций со стороны Запада из-за начала военной операции в Донбассе ЦБ может объявить о поднятии ключевой ставки до 15—17%, как это произошло после воссоединения Крыма с Россией, считают опрошенные «Известиями» представители банков и экспертов. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает, что хоть ЦБ и приостановил обвальное падение рубля, говорить о стабилизации ситуации пока рано. По ее мнению, в ближайшем будущем Банк России проведет экстренное заседание, на котором объявит о резком повышении ключевой ставки. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что по итогам февраля рост цен достигнет 9-9,2%, а во втором квартале 2022 года инфляция может составить 11-12%. По словам макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, для стабилизации ситуации ЦБ усилит валютные интервенции. Уже сейчас, по информации, данной экспертом, ЦБ начал продавать иностранную валюту, чтобы удовлетворить спрос и ослабить давление на рубль, а также приостановил короткие продажи на рынке и стал предоставлять дополнительный объем ликвидности банкам. Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на Украине. Банки России начали запасаться рекордными объемами валюты. В РФ завезли 4,97 млрд долларов на фоне опасения возможных санкций со стороны Запада. Представители Сбербанка оповестила, что граждане могут приобрести доллар за 80,67 рублей, евро за 90,67 рублей.