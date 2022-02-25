Автоэксперты допустили уход европейских авто с российского рынка

25 февраля 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

На смену европейскому автопрому в Россию придет китайский Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне военной операции на Украине Из-за сложной политической ситуации с авторынка России могут уйти европейские марки машин. На смену им придут китайские. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов. «Уйдут европейцы и уйдут. Если европейский автопром уйдет с российского рынка, их место займет какой-то другой сегмент. Китайцы сейчас очень хорошо делают, предлагают машины со всеми опциями по цене „голого“ немецкого бренда. И, конечно, они сейчас займут этот рынок, поэтому будем пересаживаться на их машины», — подчеркнул Дмитрий Славнов. По мнению собеседника агентства, под вопросом может оказаться и рынок подержанных машин. «До введения санкций мог смело говорить, что рынок новых машин займут б/у, что ближе к лету в Россию придут „караваны“ автомобилей из Европы, но в свете последних событий неизвестно, что будет с границей, таможней. Однако у нас остается Восток и праворульные машины. Если не будет европейских, то они смогут занять эту нишу. Так что, возможно, в России станет больше б/у машин с правым рулем», — рассказал Славнов. В беседе с URA.RU генеральный директор сети автосалонов FreshAuto Денис Мигаль объяснил, что европейские производители пока не готовы к поставкам из-за возможных экономических рисков. «Если брендам будет не выгодно продавать автомобили за российский рубль, а поднимать стоимость итак уже некуда, то отгрузки будут тормозиться. Так как это несет экономические риски. Пока автомобили доедут, пока их продадут, в итоге, в пересчете на евро, это может оказаться в два-три раза ниже по стоимости, чем продать в той же Европе. При этом, не стоит забывать, что на рынке до сих пор наблюдается дефицит чипов и прочего. Поэтому производители для себя выбирают решение на приостанавливать продажи на наиболее рискованные рынки», — заявил он. По словам Мигаля, также наиболее вероятный сценарий — повтор по регулярному росту цен 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 24 февраля немецкая марка Audi прекратила отгрузки автомобилей в Россию. Подобные сообщения также поступили от концерна General Motors, Volkswagen, чешской марки Skoda, британской Land Rover. На российский рынок попадут только те автомобили, которые на 24 февраля были уже в пути. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за сложной политической ситуации с авторынка России могут уйти европейские марки машин. На смену им придут китайские. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов. «Уйдут европейцы и уйдут. Если европейский автопром уйдет с российского рынка, их место займет какой-то другой сегмент. Китайцы сейчас очень хорошо делают, предлагают машины со всеми опциями по цене „голого“ немецкого бренда. И, конечно, они сейчас займут этот рынок, поэтому будем пересаживаться на их машины», — подчеркнул Дмитрий Славнов. По мнению собеседника агентства, под вопросом может оказаться и рынок подержанных машин. «До введения санкций мог смело говорить, что рынок новых машин займут б/у, что ближе к лету в Россию придут „караваны“ автомобилей из Европы, но в свете последних событий неизвестно, что будет с границей, таможней. Однако у нас остается Восток и праворульные машины. Если не будет европейских, то они смогут занять эту нишу. Так что, возможно, в России станет больше б/у машин с правым рулем», — рассказал Славнов. В беседе с URA.RU генеральный директор сети автосалонов FreshAuto Денис Мигаль объяснил, что европейские производители пока не готовы к поставкам из-за возможных экономических рисков. «Если брендам будет не выгодно продавать автомобили за российский рубль, а поднимать стоимость итак уже некуда, то отгрузки будут тормозиться. Так как это несет экономические риски. Пока автомобили доедут, пока их продадут, в итоге, в пересчете на евро, это может оказаться в два-три раза ниже по стоимости, чем продать в той же Европе. При этом, не стоит забывать, что на рынке до сих пор наблюдается дефицит чипов и прочего. Поэтому производители для себя выбирают решение на приостанавливать продажи на наиболее рискованные рынки», — заявил он. По словам Мигаля, также наиболее вероятный сценарий — повтор по регулярному росту цен 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 24 февраля немецкая марка Audi прекратила отгрузки автомобилей в Россию. Подобные сообщения также поступили от концерна General Motors, Volkswagen, чешской марки Skoda, британской Land Rover. На российский рынок попадут только те автомобили, которые на 24 февраля были уже в пути.