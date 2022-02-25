В Кремле заявили об адекватном ответе на санкции Запада

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, при выборе ответных санкций РФ будет учитывать свои интересы Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

При ответе на санкции Запада Кремль будет учитывать интересы России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти страны, в первую очередь, проведут анализ рестрикций и только после этого определятся с ответными мерами.

«Насколько они [ответные меры на санкции Запада] будут симметричны или ассиметричны, будет зависеть от анализа. Все рестрикции предстоит проанализировать. И нашей целью будут наши собственные интересы. Мы будем действовать исключительно из наших собственных интересов», — сказал Песков во время конференц-колла в ответ на соответствующий вопрос журналистов. По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия в любом случае ответит на западные санкции.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. В ответ на это западные страны начали вводить санкции против РФ.

США объявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации. Против РФ выступила и Япония. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия подготовила ответный пакет санкций для Запада.

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При ответе на санкции Запада Кремль будет учитывать интересы России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти страны, в первую очередь, проведут анализ рестрикций и только после этого определятся с ответными мерами. «Насколько они [ответные меры на санкции Запада] будут симметричны или ассиметричны, будет зависеть от анализа. Все рестрикции предстоит проанализировать. И нашей целью будут наши собственные интересы. Мы будем действовать исключительно из наших собственных интересов», — сказал Песков во время конференц-колла в ответ на соответствующий вопрос журналистов. По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия в любом случае ответит на западные санкции. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. В ответ на это западные страны начали вводить санкции против РФ. США объявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации. Против РФ выступила и Япония. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия подготовила ответный пакет санкций для Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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