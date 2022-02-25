РИАН: Путин пообещал Си Цзиньпину провести переговоры по Украине

25 февраля 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Решение о переговорах с Киевом Путин принял во время телефонного разговора с лидером КНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином. Как сообщает РИА «Новости» , за урегулирование отношений между Россией и Украиной путем переговоров выступала китайская сторона. «Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», — рассказали о решении Путина в МИД России. Информацию передает РИА «Новости». Во время телефонного разговора китайская сторона выступила с заявлением, что поддерживает урегулирование отношений России и Украины через переговоры. «В последнее время ситуация на востоке Украины претерпевает стремительные изменения, что привлекает повышенное внимание международного сообщества… Китай поддерживает урегулирование проблемы между Россией и Украиной путем переговоров», — передает слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своем решении провести военную операцию на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. При этом он предложил Путину сесть за стол переговоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином. Как сообщает РИА «Новости», за урегулирование отношений между Россией и Украиной путем переговоров выступала китайская сторона. «Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», — рассказали о решении Путина в МИД России. Информацию передает РИА «Новости». Во время телефонного разговора китайская сторона выступила с заявлением, что поддерживает урегулирование отношений России и Украины через переговоры. «В последнее время ситуация на востоке Украины претерпевает стремительные изменения, что привлекает повышенное внимание международного сообщества… Китай поддерживает урегулирование проблемы между Россией и Украиной путем переговоров», — передает слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своем решении провести военную операцию на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. При этом он предложил Путину сесть за стол переговоров.