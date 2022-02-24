Оперштаб в Кургане ввел новые ограничения

В Кургане начали действовать новые ограничения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ввел в Кургане новые ограничения. Они касаются проведения мероприятий на открытом воздухе, говорится в информации правительства Курганской области.

«Приостанавливается проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий на открытом воздухе за исключением случаев, определенных решением штаба, — сказано в релизе. Оно опубликовано в telegram-канале курганского правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что все ученики курганских школ 28 февраля выходят на очное обучение. В период пандемии преподавателям и ученикам необходимо соблюдать меры безопасности. На входах должна проводиться термометрия; обработка рук антисептиком; дезинфекция помещений, проветривание, обеззараживание воздуха рециркуляторами.

«Мониторинг заболеваемости детей и учителей в каждом муниципалитете ведется ежедневно. Период вынужденного дистанта позволил стабилизировать ситуацию и снизить число заболевших как среди педагогов, так и школьников, поэтому было принято решение возобновить очное обучение для всех классов», — пояснил глава департамента образования Андрей Кочеров.

С 23 февраля жители младше 18 лет смогут посещать торгово-развлекательные центры и кинотеатры без сопровождения взрослых. Также на утренниках в детсадах сможет присутствовать один родственник от семьи ребенка.

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