В Кургане отменили дистанционное обучение для школьников

Курганские школьники выходят с дистанта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все ученики курганских школ 28 февраля выходят на очное обучение. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, соответствующую информацию размещают и в родительских чатах.

«С понедельника ученики всех классов выходят на очное обучение в школах», — пояснили источники. Аналогичные сообщения появляются и в чатах родителей. Решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. В пресс-службе департамента образования подтвердили, что вопрос о дистанционном обучении решался на оперштабе. Увидеть окончательное решение там ожидают в ближайшее время.

Ранее власти сообщали, что с 28 февраля за парты вернутся только ученики 1-4 и 9-11 классов. Такое же решение принято и в отношении студентов колледжей и техникумов. В правительстве добавили, что с 23 февраля жители младше 18 лет смогут посещать торгово-развлекательные центры и кинотеатры без сопровождения взрослых. Также на утренниках в детсадах сможет присутствовать один родственник от семьи ребенка.

Обновлено в 17:47: В пресс-службе правительства подтвердили отмену дистанта для всех школьников с 28 февраля. Учреждения дополнительного образования по-прежнему занимаются в дистанционном формате, до особого распоряжения.