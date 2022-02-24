24 февраля 2022

В Кургане отменили дистанционное обучение для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен. Курган, школьная доска, егэ, класс, школа, ученики, школьная парта
Курганские школьники выходят с дистанта Фото:
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Коронавирус COVID-19

Все ученики курганских школ 28 февраля выходят на очное обучение. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, соответствующую информацию размещают и в родительских чатах.

«С понедельника ученики всех классов выходят на очное обучение в школах», — пояснили источники. Аналогичные сообщения появляются и в чатах родителей. Решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. В пресс-службе департамента образования подтвердили, что вопрос о дистанционном обучении решался на оперштабе. Увидеть окончательное решение там ожидают в ближайшее время.

Ранее власти сообщали, что с 28 февраля за парты вернутся только ученики 1-4 и 9-11 классов. Такое же решение принято и в отношении студентов колледжей и техникумов. В правительстве добавили, что с 23 февраля жители младше 18 лет смогут посещать торгово-развлекательные центры и кинотеатры без сопровождения взрослых. Также на утренниках в детсадах сможет присутствовать один родственник от семьи ребенка.

Обновлено в 17:47: В пресс-службе правительства подтвердили отмену дистанта для всех школьников с 28 февраля. Учреждения дополнительного образования по-прежнему занимаются в дистанционном формате, до особого распоряжения.

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Все ученики курганских школ 28 февраля выходят на очное обучение. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, соответствующую информацию размещают и в родительских чатах. «С понедельника ученики всех классов выходят на очное обучение в школах», — пояснили источники. Аналогичные сообщения появляются и в чатах родителей. Решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. В пресс-службе департамента образования подтвердили, что вопрос о дистанционном обучении решался на оперштабе. Увидеть окончательное решение там ожидают в ближайшее время. Ранее власти сообщали, что с 28 февраля за парты вернутся только ученики 1-4 и 9-11 классов. Такое же решение принято и в отношении студентов колледжей и техникумов. В правительстве добавили, что с 23 февраля жители младше 18 лет смогут посещать торгово-развлекательные центры и кинотеатры без сопровождения взрослых. Также на утренниках в детсадах сможет присутствовать один родственник от семьи ребенка. Обновлено в 17:47: В пресс-службе правительства подтвердили отмену дистанта для всех школьников с 28 февраля. Учреждения дополнительного образования по-прежнему занимаются в дистанционном формате, до особого распоряжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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