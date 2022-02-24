Тюменцев предупредили о росте стоимости услуг такси на 30%

Тюменские таксисты планируют поднять цены на свои услуги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские таксисты планируют до апреля поднять цены на свои услуги, в среднем, на 30%. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, водители объясняют подобную меру увеличением стоимости топлива.

«Частники, то есть, водители, не работающие на агрегаторов, действительно планируют поднять цены на перевозки. Из-за роста стоимости ГСМ многие из них сейчас, по сути, работают за еду и одежду. При этом, агрегаторы в часы пик берут с пассажиров за поездки две-три цены. Поэтому частникам нет смысла держать низкие цены на свои услуги в текущих условиях», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он уточнил, что повышение стоимости услуг такси не будет резким. «Это последовательный процесс. Есть водительские чаты, где они обсуждают его реализацию. Чтобы не получилось так, что одни подняли цены, а другие нет. Но к апрелю стоимость услуг водителей такси вырастет определенно», — пояснил собеседник URA.RU.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские таксисты готовятся к забастовке из-за слишком низких, по их мнению, тарифов на перевозки. Планировалось, что акция пройдет 31 января 2022 года, но организаторы решили перенести ее на более поздний срок.

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