Путин наградил свердловских биатлонисток за «серебро» на ОИ-2022

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Встреча серебряных призеров Олимпийских игр-2022 Светаланы Мироновой и Ирины Казакевич. Екатеринбург
Всех серебряных призеров, включая Миронову и Казакевич, наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Свердловские биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич получили награду «За заслуги перед Отечеством» первой степени за спортивные достижения на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соответствующий указ президента РФ расположен на сайте правовой информации РФ.

В документе перечисляют всех спортсменов, показавших выдающиеся результаты и внесших колоссальный вклад в выступление сборной Олимпийского комитета России. Наивысшая награда — орден Александра Невского — вручена Александру Большунову. Всех серебряных призеров, включая Миронову и Казакевич, наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

Светлана Миронова и Ирина Казакевич отправились на ОИ-2022 в Китай представлять сборную Олимпийского комитета России по биатлону в конце января. По итогам биатлонной эстафеты девушки завоевали серебряную медаль, уступив 12 секунд спортсменкам из Швеции. «Бронза» досталась биатлонисткам из Германии.

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Свердловские биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич получили награду «За заслуги перед Отечеством» первой степени за спортивные достижения на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соответствующий указ президента РФ расположен на сайте правовой информации РФ. В документе перечисляют всех спортсменов, показавших выдающиеся результаты и внесших колоссальный вклад в выступление сборной Олимпийского комитета России. Наивысшая награда — орден Александра Невского — вручена Александру Большунову. Всех серебряных призеров, включая Миронову и Казакевич, наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Светлана Миронова и Ирина Казакевич отправились на ОИ-2022 в Китай представлять сборную Олимпийского комитета России по биатлону в конце января. По итогам биатлонной эстафеты девушки завоевали серебряную медаль, уступив 12 секунд спортсменкам из Швеции. «Бронза» досталась биатлонисткам из Германии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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