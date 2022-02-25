Путин наградил свердловских биатлонисток за «серебро» на ОИ-2022

Всех серебряных призеров, включая Миронову и Казакевич, наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Свердловские биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич получили награду «За заслуги перед Отечеством» первой степени за спортивные достижения на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соответствующий указ президента РФ расположен на сайте правовой информации РФ.

В документе перечисляют всех спортсменов, показавших выдающиеся результаты и внесших колоссальный вклад в выступление сборной Олимпийского комитета России. Наивысшая награда — орден Александра Невского — вручена Александру Большунову. Всех серебряных призеров, включая Миронову и Казакевич, наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

Светлана Миронова и Ирина Казакевич отправились на ОИ-2022 в Китай представлять сборную Олимпийского комитета России по биатлону в конце января. По итогам биатлонной эстафеты девушки завоевали серебряную медаль, уступив 12 секунд спортсменкам из Швеции. «Бронза» досталась биатлонисткам из Германии.