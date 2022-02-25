Путин наградил российских олимпийцев. Валиева и Большунов получили ордена

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин подписал указ о госнаградах российских олимпийцах Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении госнаград российским олимпийцам — победителям и призерам Олимпийских игр в Пекине. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Орденом Дружбы наградили и российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая заняла четвертое место на Олимпиаде, а также стала чемпионкой в короткой программе.

«За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине наградить…», — сообщается в указе. Ордена Александра Невского удостоен лыжник Александр Большунов. Орденами Почета наградили фигуриста Никиту Кацалапова и лыжника Дениса Спицова.

Орденом Дружбы наградили фигуристку Камилу Валиеву. «Наградить орденом Дружбы Валиеву Камилу Валерьевну — спортсмена-инструктора спортивной сборной команды РФ по фигурному катанию», — написано в указе. Вместе с Валиевой эту же награду получили еще 11 спортсменов Олимпийской сборной. Другим спортсменам вручили Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. В начале Игр Валиева попала в допинг-скандал, из-за которого ее временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине. В крови спортсменки якобы было обнаружено запрещенное вещество — триметадизин. Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявлял, что Валиеву представят к госнаграде, несмотря на четвертое место.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении госнаград российским олимпийцам — победителям и призерам Олимпийских игр в Пекине. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Орденом Дружбы наградили и российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая заняла четвертое место на Олимпиаде, а также стала чемпионкой в короткой программе. «За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине наградить…», — сообщается в указе. Ордена Александра Невского удостоен лыжник Александр Большунов. Орденами Почета наградили фигуриста Никиту Кацалапова и лыжника Дениса Спицова. Орденом Дружбы наградили фигуристку Камилу Валиеву. «Наградить орденом Дружбы Валиеву Камилу Валерьевну — спортсмена-инструктора спортивной сборной команды РФ по фигурному катанию», — написано в указе. Вместе с Валиевой эту же награду получили еще 11 спортсменов Олимпийской сборной. Другим спортсменам вручили Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени. Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. В начале Игр Валиева попала в допинг-скандал, из-за которого ее временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине. В крови спортсменки якобы было обнаружено запрещенное вещество — триметадизин. Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявлял, что Валиеву представят к госнаграде, несмотря на четвертое место.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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