Курганские власти продали инфекционный корпус больницы

Инфекционный корпус в Шадринске продали за 1,4 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание инфекционного корпуса больницы в Шадринске Курганской области продано на аукционе за 1,4 млн рублей. Информация о результатах сделки по приватизации объекта недвижимости опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Департаментом имущественных и земельных отношений реализовано госимущество Курганской области — здание инфекционного корпуса по адресу: город Шадринск, тракт Мальцевский, дом 2. Победителем аукциона является Петрова Маргарита Васильевна, которая предложила наиболее высокую цену. По результатам аукциона стоимость объекта составила 1 422 043 рубля», — говорится в информационном сообщении.

На аукцион заявилось два участника. Петрова предложила купить здание за начальную цену торгов (1 422 043 рубля). Второй участник аукциона, Югов Алексей Валентинович, предложений о цене имущества не озвучил.

По данным СБИС, предприниматель Петрова Маргарита Васильевна есть в Екатеринбурге, ее основной вид деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом. Контактов Петровой в распоряжении URA.RU нет. Еще один предприниматель с такими фамилией, именем и отчеством зарегистрирован в Смоленске, она занимается розничной торговлей. В Екатеринбурге есть и предприниматель Югов Алексей Валентинович. По данным СБИС, он занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Его контактов также нет в распоряжении URA.RU.

О том, что одноэтажное здание инфекционного корпуса в Шадринске площадью 343,4 кв.м выставлено на торги, ранее сообщало URA.RU. Вместе с ним продавался земельный участок площадью 1735 кв. м. Также власти неоднократно пытались продать здание поликлиники в Мокроусово. В областном правительстве заявляли URA.RU, что оно не используется в качестве объекта здравоохранения с 2019 года, когда поликлиника переехала в здание стационара, и отключено от всех коммуникаций. На последние торги вновь не заявился ни один покупатель.

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