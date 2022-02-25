Аналитик объяснил, почему в России дорожает бытовая техника

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Ажиотаж в МедиаМаркт. Алатырь. Екатеринбург, газовая плита, бытовая техника
Цены на бытовую технику будут только расти, заявил аналитик Фото:
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Обратного снижения цен на бытовую технику ждать бессмысленно. Об этом заявил аналитик рынка бытовой техники Руслан Воложкин. По словам эксперта, текущий рост цен — лишь первая волна подорожания товаров.

«Как правило, цены в обратную сторону не двигаются. Сейчас многие производители с большими запасами товара на складах постараются нивелировать разрыв. Но подорожания не избежать, и текущий рост цен — лишь первая волна. Если курс доллара не стабилизируется и обстановка ухудшится, то будет вторая, третья волна подорожания», — рассказал Воложкин в беседе с Пятым каналом.

Повышение цен — не попытка заработать больше, а сохранить заработанное, потому что в ближайшее время расходы увеличатся, считает эксперт. «80% держателей бренда — вендоров — работают с отсрочкой платежа. Те остатки, которые находятся на складе, будут оплачиваться по новому курсу доллара», — пояснил он. Кроме того, и следующие партии будут закупаться уже по новому, более высокому курсу.

Стабильных цен на бытовую технику стоит ждать только тогда, когда в России появятся собственные локальные производства, не зависящие от политической обстановки в мире. «Но сейчас даже комплектующие для бытовой техники производят вне РФ», — заключил Воложкин.

24 февраля российский рубль обвалился рекордно с 2014 года. Стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу. Центробанк запретил зарабатывать на обвале российского рынка. Торговая сеть DNS объявила о повышении цен на электронику и бытовую технику на 30%. ФАС проверит обоснованность такого решения.

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Обратного снижения цен на бытовую технику ждать бессмысленно. Об этом заявил аналитик рынка бытовой техники Руслан Воложкин. По словам эксперта, текущий рост цен — лишь первая волна подорожания товаров. «Как правило, цены в обратную сторону не двигаются. Сейчас многие производители с большими запасами товара на складах постараются нивелировать разрыв. Но подорожания не избежать, и текущий рост цен — лишь первая волна. Если курс доллара не стабилизируется и обстановка ухудшится, то будет вторая, третья волна подорожания», — рассказал Воложкин в беседе с Пятым каналом. Повышение цен — не попытка заработать больше, а сохранить заработанное, потому что в ближайшее время расходы увеличатся, считает эксперт. «80% держателей бренда — вендоров — работают с отсрочкой платежа. Те остатки, которые находятся на складе, будут оплачиваться по новому курсу доллара», — пояснил он. Кроме того, и следующие партии будут закупаться уже по новому, более высокому курсу. Стабильных цен на бытовую технику стоит ждать только тогда, когда в России появятся собственные локальные производства, не зависящие от политической обстановки в мире. «Но сейчас даже комплектующие для бытовой техники производят вне РФ», — заключил Воложкин. 24 февраля российский рубль обвалился рекордно с 2014 года. Стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу. Центробанк запретил зарабатывать на обвале российского рынка. Торговая сеть DNS объявила о повышении цен на электронику и бытовую технику на 30%. ФАС проверит обоснованность такого решения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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