Доллар превысил отметку в 100 рублей

24 февраля 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Банки продают доллар за 110 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу. Его стоимость в некоторых доходит до 110,48 рублей. Евро также резко подорожал, дойдя до отметки в 131,07 рубль. Купить доллары в «Тинькофф банке» можно за 110,48 рублей, а евро за 111,73. В «Сбере» их стоимость 96,93 и 131,07 соответственно. В ВТБ доллар можно приобрести за 93,8 рублей, евро — за 104,95. Рубль резко начал падать после того, как Россия объявила о начале военной операции на Украине. Час назад «Сбер» готов был приобрести доллар за 94,90 рублей, а евро за 107,63 рублей. Эти показатели стали рекордом, доллар превысил отметку января 2016 года, а евро декабря 2014 года. Московская и Петербургская биржи закрыли торги на всех рынках. Скриншот Тинкофф банк Сбер Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу. Его стоимость в некоторых доходит до 110,48 рублей. Евро также резко подорожал, дойдя до отметки в 131,07 рубль. Купить доллары в «Тинькофф банке» можно за 110,48 рублей, а евро за 111,73. В «Сбере» их стоимость 96,93 и 131,07 соответственно. В ВТБ доллар можно приобрести за 93,8 рублей, евро — за 104,95. Рубль резко начал падать после того, как Россия объявила о начале военной операции на Украине. Час назад «Сбер» готов был приобрести доллар за 94,90 рублей, а евро за 107,63 рублей. Эти показатели стали рекордом, доллар превысил отметку января 2016 года, а евро декабря 2014 года. Московская и Петербургская биржи закрыли торги на всех рынках.