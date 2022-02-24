Центробанк запретил зарабатывать на обвале российского рынка

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Центробанк запретил брокерам проводить короткие продажи на финансовом рынке Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Центробанк РФ запретил проводить короткие продажи на российском финансовом рынке, чтобы защитить права инвесторов. Заявление Банка России опубликовано на его официальном сайте.

«Банк России вводит запрет коротких продаж на российском финансовым рынке. В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке», — говорится в сообщении Центробака.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. В Центробанке приняли ряд срочных мер, чтобы остановить обвал курса и стабилизировать финансовый рынок.

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Центробанк РФ запретил проводить короткие продажи на российском финансовом рынке, чтобы защитить права инвесторов. Заявление Банка России опубликовано на его официальном сайте. «Банк России вводит запрет коротких продаж на российском финансовым рынке. В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке», — говорится в сообщении Центробака. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. В Центробанке приняли ряд срочных мер, чтобы остановить обвал курса и стабилизировать финансовый рынок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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