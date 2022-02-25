25 февраля 2022

Сербия отказалась вводить санкции против России

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Заседание комитета по аграрной политике. Курган, бумаги, документы
Сербия не присоединится к санкциям против России Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Сербия не поддержит санкции Евросоюза в отношении России. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

«Сербия не будет вводить санкции против России. Мы также временно прекращает военные учения со всеми государствами. Сербия окажет гуманитарную помощь украинскому народу. Сербия запрещает и будет наказывать участие „добровольцев“ в конфликте на востоке Европы», — передает ТАСС слова Вучича.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от российской нефти и газа. Президент США Джо Байден сообщил, что новые санкции коснутся космической программы России.

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Сербия не поддержит санкции Евросоюза в отношении России. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. «Сербия не будет вводить санкции против России. Мы также временно прекращает военные учения со всеми государствами. Сербия окажет гуманитарную помощь украинскому народу. Сербия запрещает и будет наказывать участие „добровольцев“ в конфликте на востоке Европы», — передает ТАСС слова Вучича. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от российской нефти и газа. Президент США Джо Байден сообщил, что новые санкции коснутся космической программы России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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