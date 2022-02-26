Сайты правительства России и Кремля перестали работать. Также невозможно зайти на интернет-сервисы органов государственной власти.
«Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания ответа от сайта government.ru», — говорится в сообщении, которое всплывает при попытке открыть сайт правительства. Аналогичная запись появляется при попытке посетить остальные сайты властей.
Ранее сообщалось, что 24 февраля наблюдались проблемы с посещением сайтов президента, кабмина, Госдумы и органов государственной власти. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблем с государственными интернет-страницами не наблюдается. Минобороны РФ опровергло взлом своего сайта и «похищение» персональных данных. Хакеры из группировки Anonymous объявили России «кибервойну».
Сайты правительства России и Кремля перестали работать. Также невозможно зайти на интернет-сервисы органов государственной власти. «Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания ответа от сайта government.ru», — говорится в сообщении, которое всплывает при попытке открыть сайт правительства. Аналогичная запись появляется при попытке посетить остальные сайты властей. Ранее сообщалось, что 24 февраля наблюдались проблемы с посещением сайтов президента, кабмина, Госдумы и органов государственной власти. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблем с государственными интернет-страницами не наблюдается. Минобороны РФ опровергло взлом своего сайта и «похищение» персональных данных. Хакеры из группировки Anonymous объявили России «кибервойну».