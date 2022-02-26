После длительной загрузки государственных сайтов высвечивается ошибка доступа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сайты правительства России и Кремля перестали работать. Также невозможно зайти на интернет-сервисы органов государственной власти.

«Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания ответа от сайта government.ru», — говорится в сообщении, которое всплывает при попытке открыть сайт правительства. Аналогичная запись появляется при попытке посетить остальные сайты властей.

Ранее сообщалось, что 24 февраля наблюдались проблемы с посещением сайтов президента, кабмина, Госдумы и органов государственной власти. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблем с государственными интернет-страницами не наблюдается. Минобороны РФ опровергло взлом своего сайта и «похищение» персональных данных. Хакеры из группировки Anonymous объявили России «кибервойну».

Сервер органов государственной власти России

сайт Президента России

официальный сайт Правительства России