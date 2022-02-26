Государственные сайты РФ перестали работать. Скрин

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После длительной загрузки государственных сайтов высвечивается ошибка доступа Фото:

Сайты правительства России и Кремля перестали работать. Также невозможно зайти на интернет-сервисы органов государственной власти.

«Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания ответа от сайта government.ru», — говорится в сообщении, которое всплывает при попытке открыть сайт правительства. Аналогичная запись появляется при попытке посетить остальные сайты властей.

Ранее сообщалось, что 24 февраля наблюдались проблемы с посещением сайтов президента, кабмина, Госдумы и органов государственной власти. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблем с государственными интернет-страницами не наблюдается. Минобороны РФ опровергло взлом своего сайта и «похищение» персональных данных. Хакеры из группировки Anonymous объявили России «кибервойну».

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Сайты правительства России и Кремля перестали работать. Также невозможно зайти на интернет-сервисы органов государственной власти. «Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания ответа от сайта government.ru», — говорится в сообщении, которое всплывает при попытке открыть сайт правительства. Аналогичная запись появляется при попытке посетить остальные сайты властей. Ранее сообщалось, что 24 февраля наблюдались проблемы с посещением сайтов президента, кабмина, Госдумы и органов государственной власти. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблем с государственными интернет-страницами не наблюдается. Минобороны РФ опровергло взлом своего сайта и «похищение» персональных данных. Хакеры из группировки Anonymous объявили России «кибервойну».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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