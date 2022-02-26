ТАСС: США готовы помочь Зеленскому помочь сбежать из Украины

В США заявили о готовности оказать помощь в эвакуации Зеленского из Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Правительство Соединенных Штатов может помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть страну из-за военной операции России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

«В течение нескольких недель американские должностные лица предупреждали Зеленского о том, что он якобы является целью номер один ВС РФ. Американские должностные лица обсуждали с Зеленским наиболее безопасные места его возможного размещения», — сообщает ТАСС информацию газеты.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины попросили перенести переговоры на субботу. Глава СПЧ Валерий Фадеев призывает мировое сообщество осудить поведение властей Украины, которые разместили огневые системы непосредственно в жилых кварталах украинских городов, уточняет РАПСИ.