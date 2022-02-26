«Интерфакс»: власти Киева заявили о боях в городе

26 февраля 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Администрация Киева посоветовала жителям города не покидать укрытий из-за военных действий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Киевская городская государственная администрация сообщает, что на улицах столицы Украины проходят боевые действия. В связи с этим власти просят жителей города оставаться дома. Об этом сообщает « Интерфакс » «На улицах нашего города сейчас проходят боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными. Если вы в укрытии — не оставляйте его сейчас. Если вы дома — не подходите к окнам, не выходите на балконы», — говорится в рекомендациях на сайте администрации, передает «Интерфакс». Президент России Владимир Путин ранее заявил о решении провести военную операцию на Украине. Он добавил, что будут предприняты меры против тех, кто станет нападать на Россию. Путин обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом не позволять бандеровцам и националистам «использовать детей, жен и стариков в качестве живого щита». В киевских магазинах обнаружен дефицит молочных и мясных продуктов, хлеба и воды. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Киевская городская государственная администрация сообщает, что на улицах столицы Украины проходят боевые действия. В связи с этим власти просят жителей города оставаться дома. Об этом сообщает «Интерфакс» «На улицах нашего города сейчас проходят боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными. Если вы в укрытии — не оставляйте его сейчас. Если вы дома — не подходите к окнам, не выходите на балконы», — говорится в рекомендациях на сайте администрации, передает «Интерфакс». Президент России Владимир Путин ранее заявил о решении провести военную операцию на Украине. Он добавил, что будут предприняты меры против тех, кто станет нападать на Россию. Путин обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом не позволять бандеровцам и националистам «использовать детей, жен и стариков в качестве живого щита». В киевских магазинах обнаружен дефицит молочных и мясных продуктов, хлеба и воды.