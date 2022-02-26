«Интерфакс»: власти Киева заявили о боях в городе

Киевская городская государственная администрация сообщает, что на улицах столицы Украины проходят боевые действия. В связи с этим власти просят жителей города оставаться дома. Об этом сообщает «Интерфакс»
«На улицах нашего города сейчас проходят боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными. Если вы в укрытии — не оставляйте его сейчас. Если вы дома — не подходите к окнам, не выходите на балконы», — говорится в рекомендациях на сайте администрации, передает «Интерфакс».
Президент России Владимир Путин ранее заявил о решении провести военную операцию на Украине. Он добавил, что будут предприняты меры против тех, кто станет нападать на Россию. Путин обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом не позволять бандеровцам и националистам «использовать детей, жен и стариков в качестве живого щита». В киевских магазинах обнаружен дефицит молочных и мясных продуктов, хлеба и воды.
Киевская городская государственная администрация сообщает, что на улицах столицы Украины проходят боевые действия. В связи с этим власти просят жителей города оставаться дома. Об этом сообщает «Интерфакс» «На улицах нашего города сейчас проходят боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными. Если вы в укрытии — не оставляйте его сейчас. Если вы дома — не подходите к окнам, не выходите на балконы», — говорится в рекомендациях на сайте администрации, передает «Интерфакс». Президент России Владимир Путин ранее заявил о решении провести военную операцию на Украине. Он добавил, что будут предприняты меры против тех, кто станет нападать на Россию. Путин обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом не позволять бандеровцам и националистам «использовать детей, жен и стариков в качестве живого щита». В киевских магазинах обнаружен дефицит молочных и мясных продуктов, хлеба и воды.