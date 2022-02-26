ТАСС: Евросоюз ввел санкции против российских Минобороны и СВР

ЕС ввели санкции против ряда российских служб Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Евросоюза ввели санкции против Министерства обороны России, Службы внешней разведки (СВР) и ряда других учреждений, в том числе промышленных компаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на список, опубликованный в Официальном журнале ЕС.

В черном списке находятся «Сухой», «Туполев», ракетно-космический центр «Прогресс», Калашников, «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», РЖД, «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш», передает ТАСС. Евросоюз закрыл этим компаниям доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, предоставление технической помощи или торговли с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения. Кроме того, ЕС ввели санкции против администрации президента России Владимира Путина, Министерства обороны России, Службы внешней разведки, «Оборонпрома» и «Рособоронэкспорта».

Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он обозначил, что любое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. США ввели санкции против Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Евросоюз поступил точно также. Кроме того, ЕС включил в черный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

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