В ХМАО жителям предлагают деньги за участие в сборах Минобороны

26 февраля 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Сургутянам предлагают вступить в мобилизационный резерв вооруженных сил РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Жители Сургута, пребывающие в воинском запасе, могут получать до 100 тысяч рублей в год при заключении контракта на зачисление в мобилизационный резерв Министерства обороны. Об этом стало известно на организационном собрании в городском военкомате, передает корреспондент URA.RU. Перед несколькими десятками резервистов выступил руководитель сургутского военкомата Андрей Калядин. Он объяснил ключевые условия зачисления в мобилизационный резерв российской армии. «От тех, кто в него зачислен, будет требоваться участие в ежегодных сборах сроком на несколько недель. Дорогу, суточные будут оплачивать. Кроме того, резервисты будут получать вознаграждение от Минобороны. По подсчетам наших бухгалтеров, в год оно будет колебаться в пределе 65 — 100 тысяч рублей, в зависимости от занимаемой должности. Это лишний доход к семейному бюджету», — прокомментировал сургутский военком. Калядин также уточнил, что югорчане будут приписаны к воинским подразделениям, которые находятся в Тюмени. При этом он утверждает, что формирование мобилизационного резерва не связано с проведением спецоперации на Украине. «Мобилизационный резерв начал создаваться в европейской части России еще в 2016 году. И вот теперь такие формирования должны появиться в Югре. Но решения об этом были приняты еще до событий на Украине», — заявил Калядин. URA.RU ранее сообщало, что в Сургуте мобилизуют резервистов из числа гражданского населения, прошедшего военную службу. О своей готовности принять участие в спецоперации на Украине заявляли и югорские казаки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Сургута, пребывающие в воинском запасе, могут получать до 100 тысяч рублей в год при заключении контракта на зачисление в мобилизационный резерв Министерства обороны. Об этом стало известно на организационном собрании в городском военкомате, передает корреспондент URA.RU. Перед несколькими десятками резервистов выступил руководитель сургутского военкомата Андрей Калядин. Он объяснил ключевые условия зачисления в мобилизационный резерв российской армии. «От тех, кто в него зачислен, будет требоваться участие в ежегодных сборах сроком на несколько недель. Дорогу, суточные будут оплачивать. Кроме того, резервисты будут получать вознаграждение от Минобороны. По подсчетам наших бухгалтеров, в год оно будет колебаться в пределе 65 — 100 тысяч рублей, в зависимости от занимаемой должности. Это лишний доход к семейному бюджету», — прокомментировал сургутский военком. Калядин также уточнил, что югорчане будут приписаны к воинским подразделениям, которые находятся в Тюмени. При этом он утверждает, что формирование мобилизационного резерва не связано с проведением спецоперации на Украине. «Мобилизационный резерв начал создаваться в европейской части России еще в 2016 году. И вот теперь такие формирования должны появиться в Югре. Но решения об этом были приняты еще до событий на Украине», — заявил Калядин. URA.RU ранее сообщало, что в Сургуте мобилизуют резервистов из числа гражданского населения, прошедшего военную службу. О своей готовности принять участие в спецоперации на Украине заявляли и югорские казаки.