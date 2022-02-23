В Сургуте идет сбор резервистов на случай крайней необходимости

Военком Сургута и Сургутского района заявил, что в мобилизационный резерв могут быть включены сотрудники частных и госорганизаций Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

В Сургуте мобилизуют резервистов запаса из числа гражданского населения, прошедшего военную службу. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин, добавив, что делается это на случай крайней необходимости.

«Набор кандидатов в мобилизационный резерв проводится в плановом порядке. Эти силы могут использоваться в условиях крайней необходимости для защиты России, я надеюсь такой необходимости не будет», — заявил военком.

Калядин также подчеркнул, что формирование мобилизационного резерва никак не связано с событиями на Украине. «Это плановая работа, которая ведется уже много лет, сейчас это звучит таким образом, что люди начинают волноваться. А мы эти объявления давали еще полгода назад», — добавил Калядин. Сообщается, что в мобилизационный резерв могут быть включены сотрудники частных и госорганизаций, также они будут ежемесячно получать денежное довольствие.

Ранее URA.RU сообщало, что казаки из Сургута заявили о готовности уехать на войну на Украине. Они готовы принять участие в военном конфликте как в составе казачьих формирований, так и в составе миротворческих подразделений.