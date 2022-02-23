23 февраля 2022
22 февраля 2022
21 февраля 2022

В Сургуте идет сбор резервистов на случай крайней необходимости

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военный комиссар Свердловской области. Игорь Лямин, лямин игорь, вип часы, наручные
Военком Сургута и Сургутского района заявил, что в мобилизационный резерв могут быть включены сотрудники частных и госорганизаций Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

В Сургуте мобилизуют резервистов запаса из числа гражданского населения, прошедшего военную службу. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин, добавив, что делается это на случай крайней необходимости.

«Набор кандидатов в мобилизационный резерв проводится в плановом порядке. Эти силы могут использоваться в условиях крайней необходимости для защиты России, я надеюсь такой необходимости не будет», — заявил военком.

Калядин также подчеркнул, что формирование мобилизационного резерва никак не связано с событиями на Украине. «Это плановая работа, которая ведется уже много лет, сейчас это звучит таким образом, что люди начинают волноваться. А мы эти объявления давали еще полгода назад», — добавил Калядин. Сообщается, что в мобилизационный резерв могут быть включены сотрудники частных и госорганизаций, также они будут ежемесячно получать денежное довольствие.

Ранее URA.RU сообщало, что казаки из Сургута заявили о готовности уехать на войну на Украине. Они готовы принять участие в военном конфликте как в составе казачьих формирований, так и в составе миротворческих подразделений.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургуте мобилизуют резервистов запаса из числа гражданского населения, прошедшего военную службу. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин, добавив, что делается это на случай крайней необходимости. «Набор кандидатов в мобилизационный резерв проводится в плановом порядке. Эти силы могут использоваться в условиях крайней необходимости для защиты России, я надеюсь такой необходимости не будет», — заявил военком. Калядин также подчеркнул, что формирование мобилизационного резерва никак не связано с событиями на Украине. «Это плановая работа, которая ведется уже много лет, сейчас это звучит таким образом, что люди начинают волноваться. А мы эти объявления давали еще полгода назад», — добавил Калядин. Сообщается, что в мобилизационный резерв могут быть включены сотрудники частных и госорганизаций, также они будут ежемесячно получать денежное довольствие. Ранее URA.RU сообщало, что казаки из Сургута заявили о готовности уехать на войну на Украине. Они готовы принять участие в военном конфликте как в составе казачьих формирований, так и в составе миротворческих подразделений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...