Instagram и Facebook работают с перебоями

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Соцсети. Екатеринбург, вконтакте, социальные сети, facebook, инстаграм, instagram, ярлык, фэйсбук
Российские пользователи фиксируют сбои в работе социальных сетей Фото:

Российские пользователи фиксируют сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook (компания Meta). Таковы данные сервиса Downdetector, который отслеживает популярные интернет-ресурсы.

В частности, с утра 26 февраля зафиксировано 275 отчетов о сбоях в работе Instagram. У 83% возникли проблемы с доступом к сайту, еще 10% сообщают, что не могут зайти в собственный профиль. Также зафиксировано 62 отчета о сбоях в работе Facebook. Соцсеть недоступна в мобильном приложении, есть проблемы с заходом на сайт и с авторизацией пользователей. Самые большие трудности возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Сочи.

С 25 февраля Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook (компании Meta Platforms). Такое решение было принято из-за цензуры ряда российских СМИ со стороны администрации платформы.

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Российские пользователи фиксируют сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook (компания Meta). Таковы данные сервиса Downdetector, который отслеживает популярные интернет-ресурсы. В частности, с утра 26 февраля зафиксировано 275 отчетов о сбоях в работе Instagram. У 83% возникли проблемы с доступом к сайту, еще 10% сообщают, что не могут зайти в собственный профиль. Также зафиксировано 62 отчета о сбоях в работе Facebook. Соцсеть недоступна в мобильном приложении, есть проблемы с заходом на сайт и с авторизацией пользователей. Самые большие трудности возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Сочи. С 25 февраля Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook (компании Meta Platforms). Такое решение было принято из-за цензуры ряда российских СМИ со стороны администрации платформы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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