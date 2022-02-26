Instagram и Facebook работают с перебоями

Российские пользователи фиксируют сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook (компания Meta). Таковы данные сервиса Downdetector, который отслеживает популярные интернет-ресурсы.
В частности, с утра 26 февраля зафиксировано 275 отчетов о сбоях в работе Instagram. У 83% возникли проблемы с доступом к сайту, еще 10% сообщают, что не могут зайти в собственный профиль. Также зафиксировано 62 отчета о сбоях в работе Facebook. Соцсеть недоступна в мобильном приложении, есть проблемы с заходом на сайт и с авторизацией пользователей. Самые большие трудности возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Сочи.
Российские пользователи фиксируют сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook (компания Meta). Таковы данные сервиса Downdetector, который отслеживает популярные интернет-ресурсы. В частности, с утра 26 февраля зафиксировано 275 отчетов о сбоях в работе Instagram. У 83% возникли проблемы с доступом к сайту, еще 10% сообщают, что не могут зайти в собственный профиль. Также зафиксировано 62 отчета о сбоях в работе Facebook. Соцсеть недоступна в мобильном приложении, есть проблемы с заходом на сайт и с авторизацией пользователей. Самые большие трудности возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Сочи. С 25 февраля Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook (компании Meta Platforms). Такое решение было принято из-за цензуры ряда российских СМИ со стороны администрации платформы.