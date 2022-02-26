Депутат Госдумы дал прогноз по адаптации к санкциям экономики РФ

26 февраля 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Правительство РФ готово оказать поддержки отдельным секторам экономики страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская экономика сможет адаптироваться к новым санкциям в течение трех месяцев, причем государство сможет извлечь плюсы из новых условий. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Тонкая настройка или перестройка работы тех или иных предприятий, отраслей займет месяц-два-три. Это минимальный срок, который не заденет интересы ни юридических лиц, ни людей. То есть, перестройка будет идти достаточно быстро и убежден, что мы, как страна, как народное хозяйство еще от этого и выиграем», — сказал Артем Кирьянов. Правительством РФ согласованы меры поддержки бизнесу, отметил депутат Госдумы. «Понятный факт, что правительство готово в очень серьезном объеме поддержать и экономику, и конкретные отрасли, и конкретные предприятия, и даже конкретных людей, которые вдруг потеряли источник дохода, работу из-за санкций. Мне кажется, что нам даже придется прибегать к таким механизмам», — предположил он. Также парламентарий напомнил, что у властей есть Фонд национального благосостояния, ресурсы которого могут быть направлены на поддержку отдельных секторов экономики России. «Есть финансовые ресурсы России, которые составляют свыше 10 триллионов ликвидной части Фонда национального благосостояния при профиците бюджете. Есть прогнозы еще на 4-5 триллионов рублей. Этих ресурсов абсолютно достаточно, чтобы поддержать попавшие под санкции экономические сектора на период поисков новых рынков сбыта или переориентации производства на внутренний рынок», — заключил Кирьянов. Ранее США объявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Кроме того Великобритания замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия подготовила ответный пакет санкций для Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что отношения между Россией и Западом нормализуются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская экономика сможет адаптироваться к новым санкциям в течение трех месяцев, причем государство сможет извлечь плюсы из новых условий. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Тонкая настройка или перестройка работы тех или иных предприятий, отраслей займет месяц-два-три. Это минимальный срок, который не заденет интересы ни юридических лиц, ни людей. То есть, перестройка будет идти достаточно быстро и убежден, что мы, как страна, как народное хозяйство еще от этого и выиграем», — сказал Артем Кирьянов. Правительством РФ согласованы меры поддержки бизнесу, отметил депутат Госдумы. «Понятный факт, что правительство готово в очень серьезном объеме поддержать и экономику, и конкретные отрасли, и конкретные предприятия, и даже конкретных людей, которые вдруг потеряли источник дохода, работу из-за санкций. Мне кажется, что нам даже придется прибегать к таким механизмам», — предположил он. Также парламентарий напомнил, что у властей есть Фонд национального благосостояния, ресурсы которого могут быть направлены на поддержку отдельных секторов экономики России. «Есть финансовые ресурсы России, которые составляют свыше 10 триллионов ликвидной части Фонда национального благосостояния при профиците бюджете. Есть прогнозы еще на 4-5 триллионов рублей. Этих ресурсов абсолютно достаточно, чтобы поддержать попавшие под санкции экономические сектора на период поисков новых рынков сбыта или переориентации производства на внутренний рынок», — заключил Кирьянов. Ранее США объявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Кроме того Великобритания замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия подготовила ответный пакет санкций для Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что отношения между Россией и Западом нормализуются.