В Кремле надеются на восстановление отношений с Западом

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Нормализация отношений все равно наступит, считает Песков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Период нормализации отношений России с США и Западом так или иначе наступит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности», — заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле планируют восстанавливать отношения с Западом. Официальный представитель Кремля отметил, что «так или иначе период нормализации наступит».

Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине утром 24 февраля. В ответ США и страны Запада объявили о новых санкциях в отношении России. В частности, в Штатах заявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Также США готовят персональные санкции против Путина и российских бизнесменов.

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Период нормализации отношений России с США и Западом так или иначе наступит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности», — заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле планируют восстанавливать отношения с Западом. Официальный представитель Кремля отметил, что «так или иначе период нормализации наступит». Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине утром 24 февраля. В ответ США и страны Запада объявили о новых санкциях в отношении России. В частности, в Штатах заявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Также США готовят персональные санкции против Путина и российских бизнесменов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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