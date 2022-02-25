В Кремле надеются на восстановление отношений с Западом

25 февраля 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Период нормализации отношений России с США и Западом так или иначе наступит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности», — заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле планируют восстанавливать отношения с Западом. Официальный представитель Кремля отметил, что «так или иначе период нормализации наступит». Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине утром 24 февраля. В ответ США и страны Запада объявили о новых санкциях в отношении России. В частности, в Штатах заявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Также США готовят персональные санкции против Путина и российских бизнесменов.