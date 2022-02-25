Россия подготовила пакет ответных санкций для Запада

25 февраля 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Россия намерена жестко ответить на санкции Запада Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Россия подготовила ответный пакет санкций для Запада. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Санкции в ответ Западу подготовлены. Их целый пакет», — передает слова Матвиенко РИА «Новости». Она отметила, что ответные ограничительные меры необязательно будут зеркальными. По словам Матвиенко, Россия знает «чувствительные места западных стран». Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. В ответ на это западные страны начали вводить санкции против РФ. Так США объявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации. Против РФ выступила и Япония. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия подготовила ответный пакет санкций для Запада. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Санкции в ответ Западу подготовлены. Их целый пакет», — передает слова Матвиенко РИА «Новости». Она отметила, что ответные ограничительные меры необязательно будут зеркальными. По словам Матвиенко, Россия знает «чувствительные места западных стран». Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. В ответ на это западные страны начали вводить санкции против РФ. Так США объявили о введении санкций против 11 юридических лиц. В их числе представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации. Против РФ выступила и Япония.