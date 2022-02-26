26 февраля 2022

Минцифры: «Госуслуги» подверглись масштабным кибератакам

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Госуслуги подверглись масштабной кибератаке Фото:

Портал госуслуги подвергся беспрецедентным кибератакам. Об этом сообщили в Минцифры.

«Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак. 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности», — отметили в Минцифры, передает ТАСС.

В министерстве заверили, что данные пользователей портала надежно защищены, и хакеры не смогут получить к данной информации доступ. Они предупредили о том, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. Представители Минцифры сообщили, что службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.

Ранее стало известно о том, что Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook. Такое решение было принято после блокировки платформой аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру».

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Портал госуслуги подвергся беспрецедентным кибератакам. Об этом сообщили в Минцифры. «Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак. 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности», — отметили в Минцифры, передает ТАСС. В министерстве заверили, что данные пользователей портала надежно защищены, и хакеры не смогут получить к данной информации доступ. Они предупредили о том, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. Представители Минцифры сообщили, что службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов. Ранее стало известно о том, что Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook. Такое решение было принято после блокировки платформой аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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