Минцифры: «Госуслуги» подверглись масштабным кибератакам 27 февраля 2022 в 03:25 Размер текста - 17 + Госуслуги подверглись масштабной кибератаке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Портал госуслуги подвергся беспрецедентным кибератакам. Об этом сообщили в Минцифры. «Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак. 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности», — отметили в Минцифры, передает ТАСС. В министерстве заверили, что данные пользователей портала надежно защищены, и хакеры не смогут получить к данной информации доступ. Они предупредили о том, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. Представители Минцифры сообщили, что службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов. Ранее стало известно о том, что Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook. Такое решение было принято после блокировки платформой аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Портал госуслуги подвергся беспрецедентным кибератакам. Об этом сообщили в Минцифры. «Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак. 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности», — отметили в Минцифры, передает ТАСС. В министерстве заверили, что данные пользователей портала надежно защищены, и хакеры не смогут получить к данной информации доступ. Они предупредили о том, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. Представители Минцифры сообщили, что службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов. Ранее стало известно о том, что Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook. Такое решение было принято после блокировки платформой аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям