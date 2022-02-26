РИА: в администрации США предсказали «свободное падение» рубля

27 февраля 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

В США спрогнозировали, что рубль «сорвется в свободное падение» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Соединенные Штаты Америки спрогнозировали, что российский рубль «сорвется в свободное падение». Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя американской администрации. «У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — выдвинул свое предположение представитель Белого дома в ходе брифинга. Он сообщил, что заморозка активов ЦБ РФ — далеко не единственная мера, которая может быть применена в отношении России со стороны США и некоторых западных стран. Участник высокого ранга пригрозил, что эти выходные будут дорабатываться различные меры против активов Центробанка России. Рубль резко обвалился после заявления лидера России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Банки России начали запасаться огромными объемами валюты. В РФ завезли 4,97 млрд долларов на фоне опасения возможных санкций со стороны Запада. 25 февраля за сутки жители России сняли со счетов 111 млрд рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки спрогнозировали, что российский рубль «сорвется в свободное падение». Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя американской администрации. «У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — выдвинул свое предположение представитель Белого дома в ходе брифинга. Он сообщил, что заморозка активов ЦБ РФ — далеко не единственная мера, которая может быть применена в отношении России со стороны США и некоторых западных стран. Участник высокого ранга пригрозил, что эти выходные будут дорабатываться различные меры против активов Центробанка России. Рубль резко обвалился после заявления лидера России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Банки России начали запасаться огромными объемами валюты. В РФ завезли 4,97 млрд долларов на фоне опасения возможных санкций со стороны Запада. 25 февраля за сутки жители России сняли со счетов 111 млрд рублей.