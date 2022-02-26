РИА: в администрации США предсказали «свободное падение» рубля

Соединенные Штаты Америки спрогнозировали, что российский рубль «сорвется в свободное падение». Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя американской администрации.
«У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — выдвинул свое предположение представитель Белого дома в ходе брифинга.
Он сообщил, что заморозка активов ЦБ РФ — далеко не единственная мера, которая может быть применена в отношении России со стороны США и некоторых западных стран. Участник высокого ранга пригрозил, что эти выходные будут дорабатываться различные меры против активов Центробанка России.
Рубль резко обвалился после заявления лидера России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Банки России начали запасаться огромными объемами валюты. В РФ завезли 4,97 млрд долларов на фоне опасения возможных санкций со стороны Запада. 25 февраля за сутки жители России сняли со счетов 111 млрд рублей.
Соединенные Штаты Америки спрогнозировали, что российский рубль «сорвется в свободное падение». Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя американской администрации. «У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — выдвинул свое предположение представитель Белого дома в ходе брифинга. Он сообщил, что заморозка активов ЦБ РФ — далеко не единственная мера, которая может быть применена в отношении России со стороны США и некоторых западных стран. Участник высокого ранга пригрозил, что эти выходные будут дорабатываться различные меры против активов Центробанка России. Рубль резко обвалился после заявления лидера России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Банки России начали запасаться огромными объемами валюты. В РФ завезли 4,97 млрд долларов на фоне опасения возможных санкций со стороны Запада. 25 февраля за сутки жители России сняли со счетов 111 млрд рублей.