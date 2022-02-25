Центробанк: россияне за сутки сняли 111 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Пластиковые карты. Тюмень, банкомат, пластиковые карты, кредитные карты, обналичка, кредитка
За 24 февраля россияне сняли со счетов 111 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В день начала военной операции на Украине россияне сняли со счетов 111 млрд рублей. Об этом сообщает Банк России. По данным регулятора, спрос населения и бизнеса на наличные 24 февраля подскочил до максимальных отметок с начала пандемии в марте 2020 года.

«24 февраля объем наличных денег в обращении в России подскочил сразу на 111,3 млрд рублей Банка России. Это рекордный всплеск с 27 марта 2020 года — тогда, на фоне начала пандемии и после предложения президента Владимира Путина ввести налог на процентный доход с крупных вкладов, население и бизнес за день сняли наличность на 174,9 млрд рублей», — приводит данные Центробанка РБК.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Пользователи попавших под санкции банков жаловались на сбои. Сообщалось, что россияне начали снимать в банкоматах наличные и валюту, что спровоцировало появление очередей и дефицит бумажных денежных средств.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В день начала военной операции на Украине россияне сняли со счетов 111 млрд рублей. Об этом сообщает Банк России. По данным регулятора, спрос населения и бизнеса на наличные 24 февраля подскочил до максимальных отметок с начала пандемии в марте 2020 года. «24 февраля объем наличных денег в обращении в России подскочил сразу на 111,3 млрд рублей Банка России. Это рекордный всплеск с 27 марта 2020 года — тогда, на фоне начала пандемии и после предложения президента Владимира Путина ввести налог на процентный доход с крупных вкладов, население и бизнес за день сняли наличность на 174,9 млрд рублей», — приводит данные Центробанка РБК. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Пользователи попавших под санкции банков жаловались на сбои. Сообщалось, что россияне начали снимать в банкоматах наличные и валюту, что спровоцировало появление очередей и дефицит бумажных денежных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...