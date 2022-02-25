Центробанк: россияне за сутки сняли 111 млрд рублей

25 февраля 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

В день начала военной операции на Украине россияне сняли со счетов 111 млрд рублей. Об этом сообщает Банк России. По данным регулятора, спрос населения и бизнеса на наличные 24 февраля подскочил до максимальных отметок с начала пандемии в марте 2020 года. «24 февраля объем наличных денег в обращении в России подскочил сразу на 111,3 млрд рублей Банка России. Это рекордный всплеск с 27 марта 2020 года — тогда, на фоне начала пандемии и после предложения президента Владимира Путина ввести налог на процентный доход с крупных вкладов, население и бизнес за день сняли наличность на 174,9 млрд рублей», — приводит данные Центробанка РБК. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Пользователи попавших под санкции банков жаловались на сбои. Сообщалось, что россияне начали снимать в банкоматах наличные и валюту, что спровоцировало появление очередей и дефицит бумажных денежных средств.