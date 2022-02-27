Минобороны РФ: российские войска блокировали Херсон и Бердянск

Российские военные взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска, участвующие в спецоперации на Украине, блокировали Херсон и Бердянск. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, армия РФ задержала 471 военнослужащего из 302-го зенитного ракетного полка — они добровольно сложили оружие.

«За прошедшие сутки вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль аэродром Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга.

Кроме того, 471 украинский военнослужащий, по данным Минобороны РФ, добровольно сложил оружие. Российские военные взяли под контроль 302-й зенитный ракетный полк украинских войск. К настоящему времени, армия РФ поразила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил Конашенков. Сбиты 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотников и две тактические ракеты «Точка-У».

По данным Минобороны РФ, армия Донецкой народной республики взяла под контроль города Павлополь и Пищевик. Группировка войск Луганской народной республики заняли населенные пункты Новоахтырка, Смоляниново и Станично-Луганское.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести демилитаризацию и денацификацию республики. Они наступают по всем направлениям, передает Минобороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России с просьбой начать переговоры. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова начать их после того, как украинские военные сложат оружие. После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам