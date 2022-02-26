В Кремле заявили, что Киев отказался от переговоров

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Украина фактически отказалась вести переговоры, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России продолжают проводить спецоперацию на Украине, так как власти республики отказались вести переговоры с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось. По сути, украинская сторона отказалась от переговоров», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее Россия начала на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. После этого президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором попросил Россию сесть за стол переговоров. В Кремле заявили, что готовы провести переговоры в Минске, пишет «Дни.ру». Однако после этого власти Украины перестали выходить на связь.

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Вооруженные силы России продолжают проводить спецоперацию на Украине, так как власти республики отказались вести переговоры с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось. По сути, украинская сторона отказалась от переговоров», — передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее Россия начала на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. После этого президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором попросил Россию сесть за стол переговоров. В Кремле заявили, что готовы провести переговоры в Минске, пишет «Дни.ру». Однако после этого власти Украины перестали выходить на связь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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