Журналистка из Донбасса рассказала о вынужденном бегстве в Россию. «На Украине меня бы посадили»

27 февраля 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Татьяна Мишуренко бежала на Ямал из Донбасса в 2016 году Фото предоставлено Татьяной Мишуренко новость из сюжета Гражданская война на Украине Уроженке Донецка Татьяне Мишуренко, выросшей и работавшей в ДНР, в 2016 году пришлось бежать на Ямал: украинские националисты объявили ее «пособницей террористов» и ей грозил арест. Сейчас она работает журналистом URA.RU и рассказала редакции о том, как покинула родину и оказалась в ЯНАО. «Когда начался конфликт на юго-востоке Украины, мы поехали к родственникам в Черниговскую область, однако там выяснилось, что у нас с ними разные политические взгляды. Местные жители с нами даже не разговаривали, лишь упрекали, что мы не остались там защищать родину. Мы вынуждены были вернуться в Донецк через месяц», — вспоминает Татьяна. Татьяна тогда училась на факультете журналистики Донецкого национального университета, практику проходила на местном ТВ и это стало основанием, чтобы сторонники националистов записали ее в «пособники террористов». «Только потому, что я хотела работать по специальности, я оказалась врагом Украины — меня „слил“ кто-то из приверженцев украинской власти. Мой мир изменился — теперь я могла жить только в ДНР или России: если бы я попыталась въехать на Украину меня бы посадили. Но это лишь побудило во мне желание рассказывать правду о происходящем в Донецке и Луганске», — рассказывает журналист. По словам нашей коллеги, ситуация в ДНР постоянно накалялась и те, у кого была возможность, уезжали. Татьяна выбралась в ЯНАО, где живет последние несколько лет. «В ЯНАО мне помогали, люди поддерживали. Я не могу вернуться в страну, где выросла, к родственникам, отношения с которыми разрушила политика. Очень сложно объяснять свою позицию тем, кто не слышал звуков обстрелов, не прятался в подвалах, не пил воду из луж, у кого не погибали друзья. Как можно вернуться туда, откуда тебя выгнал собственный народ, только потому что ты из Донецка?» — недоумевает Татьяна. Несколько лет журналистка не могла устроиться на работу в России. Ситуация изменилась лишь тогда, когда российские власти наконец-то решили предоставлять гражданство беженцам из ДНР и ЛНР. Ранее URA.RU рассказывало, что спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля. В регионах России, в том числе и в ЯНАО, власти подготовились к приему беженцев с Украины, для отправки гуманитарной помощи общественные организации развернули пункты сбора. Фото: предоставлено Татьяной Мишуренко Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уроженке Донецка Татьяне Мишуренко, выросшей и работавшей в ДНР, в 2016 году пришлось бежать на Ямал: украинские националисты объявили ее «пособницей террористов» и ей грозил арест. Сейчас она работает журналистом URA.RU и рассказала редакции о том, как покинула родину и оказалась в ЯНАО. «Когда начался конфликт на юго-востоке Украины, мы поехали к родственникам в Черниговскую область, однако там выяснилось, что у нас с ними разные политические взгляды. Местные жители с нами даже не разговаривали, лишь упрекали, что мы не остались там защищать родину. Мы вынуждены были вернуться в Донецк через месяц», — вспоминает Татьяна. Татьяна тогда училась на факультете журналистики Донецкого национального университета, практику проходила на местном ТВ и это стало основанием, чтобы сторонники националистов записали ее в «пособники террористов». «Только потому, что я хотела работать по специальности, я оказалась врагом Украины — меня „слил“ кто-то из приверженцев украинской власти. Мой мир изменился — теперь я могла жить только в ДНР или России: если бы я попыталась въехать на Украину меня бы посадили. Но это лишь побудило во мне желание рассказывать правду о происходящем в Донецке и Луганске», — рассказывает журналист. По словам нашей коллеги, ситуация в ДНР постоянно накалялась и те, у кого была возможность, уезжали. Татьяна выбралась в ЯНАО, где живет последние несколько лет. «В ЯНАО мне помогали, люди поддерживали. Я не могу вернуться в страну, где выросла, к родственникам, отношения с которыми разрушила политика. Очень сложно объяснять свою позицию тем, кто не слышал звуков обстрелов, не прятался в подвалах, не пил воду из луж, у кого не погибали друзья. Как можно вернуться туда, откуда тебя выгнал собственный народ, только потому что ты из Донецка?» — недоумевает Татьяна. Несколько лет журналистка не могла устроиться на работу в России. Ситуация изменилась лишь тогда, когда российские власти наконец-то решили предоставлять гражданство беженцам из ДНР и ЛНР. Ранее URA.RU рассказывало, что спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля. В регионах России, в том числе и в ЯНАО, власти подготовились к приему беженцев с Украины, для отправки гуманитарной помощи общественные организации развернули пункты сбора.