Минобороны РФ: военные Украины применили запрещенное ООН оружие

Военные Вооруженных сил Украины используют запрещенный Женевской конвенцией фосфор против российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Украинские военные, отчаявшись сдержать наступление российских войск, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором. В пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель», — приводит telegram-канал издания информацию от Минобороны России.
Ведомство отмечает, что в ход идут снаряды 122 мм к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град». Все это оружие производилось еще в СССР. Применение фосфорных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести спецоперацию на Украине. Он убежден, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины.
Военные Вооруженных сил Украины используют запрещенный Женевской конвенцией фосфор против российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости». «Украинские военные, отчаявшись сдержать наступление российских войск, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором. В пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель», — приводит telegram-канал издания информацию от Минобороны России. Ведомство отмечает, что в ход идут снаряды 122 мм к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град». Все это оружие производилось еще в СССР. Применение фосфорных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести спецоперацию на Украине. Он убежден, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины.