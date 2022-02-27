Минобороны РФ: военные Украины применили запрещенное ООН оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , первоуральский городской округ, лесной пожар, дым от пожара, пожар на волчихе
Украинские военные начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные Вооруженных сил Украины используют запрещенный Женевской конвенцией фосфор против российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украинские военные, отчаявшись сдержать наступление российских войск, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором. В пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель», — приводит telegram-канал издания информацию от Минобороны России.

Ведомство отмечает, что в ход идут снаряды 122 мм к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град». Все это оружие производилось еще в СССР. Применение фосфорных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести спецоперацию на Украине. Он убежден, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военные Вооруженных сил Украины используют запрещенный Женевской конвенцией фосфор против российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости». «Украинские военные, отчаявшись сдержать наступление российских войск, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором. В пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель», — приводит telegram-канал издания информацию от Минобороны России. Ведомство отмечает, что в ход идут снаряды 122 мм к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град». Все это оружие производилось еще в СССР. Применение фосфорных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести спецоперацию на Украине. Он убежден, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...